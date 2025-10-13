Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Кириллин, Вячеслав Александрович is licensed under CC BY-SA 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:17

Копал червей — откопал историю: садовод из Швеции нашёл клад весом шесть килограммов

В Швеции найден крупнейший средневековый клад из серебряных монет XII века — археологи

Обычный выходной в саду обернулся для жителя Швеции настоящей археологической сенсацией. Мужчина, копавший землю в поисках червей неподалёку от Стокгольма, наткнулся на клад из серебряных монет, украшений и жемчуга. По предварительным подсчётам, вес находки составляет около шести килограммов, а количество монет может достигать 20 тысяч.

Нашедший клад сразу сообщил о находке в органы власти, после чего на место прибыли археологи. Уже первые оценки специалистов показали: перед ними — одна из самых масштабных и редких находок в истории Швеции.

Сравнение: находки клада в Европе

Страна Период Количество монет Масса клада Особенность
Швеция (2025) XII век до 20 000 ~6 кг Монеты и украшения в медном котле
Великобритания (2014, Йоркшир) IX век ~5 000 ~5 кг Викингский клад с крестами и слитками
Германия (2019, Мекленбург) X век ~600 ~1 кг Монеты с портретом Оттона I
Дания (2023) XI век ~1 000 ~2 кг Серебряные дирхемы и кольца

Советы шаг за шагом: что делать, если вы нашли клад

  1. Не трогайте предметы руками. Касание может повредить структуру металла или остатки ткани и дерева.

  2. Сфотографируйте место находки. Снимите общий вид, ориентиры и детали.

  3. Сообщите властям. В Швеции, как и в большинстве стран Европы, закон требует уведомить административные органы или музей.

  4. Не пытайтесь оценить самостоятельно. Только археологи и нумизматы могут определить точную эпоху и ценность.

  5. Дождитесь экспертов. После осмотра специалисты составят акт и решат, имеет ли клад культурную ценность.

  6. Получите вознаграждение. Закон гарантирует выплату лицу, обнаружившему древние предметы, если те признаны национальным достоянием.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: извлечь монеты и очистить их самостоятельно.
    Последствие: повреждение поверхности и утрата исторической ценности.
    Альтернатива: оставить всё в первоначальном положении до приезда специалистов.

  • Ошибка: скрыть находку.
    Последствие: уголовная ответственность и лишение права на вознаграждение.
    Альтернатива: официально сообщить о кладе — государство выплатит компенсацию.

  • Ошибка: считать все монеты одинаковыми.
    Последствие: утрата уникальных данных для историков.
    Альтернатива: позволить экспертам провести каталогизацию — разные экземпляры могут иметь редкие надписи и изображения.

А что если клад принадлежит семье?

Археологи допускают, что найденное сокровище было семейным состоянием, спрятанным во времена нестабильности. В XII веке территории Швеции переживали политические распри и войны между князьями. Многие жители закапывали имущество, чтобы уберечь его от набегов.

"Мы считаем, что смешение монет с жемчугом и украшениями указывает на личный характер клада — это были не торговые запасы, а чьи-то семейные богатства", — отметил директор Стокгольмского музея Средневековья Лин Аннербек.

Плюсы и минусы находки для науки и владельца

Плюсы Минусы
Уникальные данные о денежной системе XII века Государство может изъять клад в собственность
Возможность изучения чеканки времён Кнута Эрикссона Неизвестно, будет ли выплачено полное вознаграждение
Пополнение фондов музеев Утрата возможности оставить находку себе
Рост интереса к археологии и туризму Опасность привлечения "чёрных копателей"

FAQ

Какой возраст клада?
Большинство монет датируется XII веком, временем правления шведского короля Кнута Эрикссона (1173-1195 годы).

Где именно его нашли?
На частном участке недалеко от Стокгольма, где мужчина занимался садовыми работами.

Почему находка уникальна?
До сих пор в пределах Стокгольма не было обнаружено ни одного столь крупного средневекового клада.

Что изображено на монетах?
Портреты короля Кнута Эрикссона, изображения епископов с посохами и храмы острова Готланд.

Что будет дальше?
Национальная палата по охране наследия определит судьбу клада: он может быть выкуплен государством, а нашедший получит вознаграждение.

Мифы и правда

  • Миф: если клад найден на личном участке, он принадлежит владельцу.
    Правда: в Швеции и других странах ЕС все древние артефакты подлежат передаче государству.

  • Миф: старинные монеты можно свободно продавать.
    Правда: предметы культурной ценности требуют государственной регистрации и сертификации.

  • Миф: клады закапывали только викинги.
    Правда: в Средневековье это делали и горожане, и монастыри — для защиты от грабежей.

Исторический контекст

XII век стал эпохой формирования шведской государственности. Король Кнут Эрикссон, имя которого встречается на найденных монетах (латинская форма KANUTUS), укрепил власть и развивал торговлю. Монеты с его именем чеканились не только в Швеции, но и на острове Готланд, тогдашнем центре североевропейской торговли.

Любопытно, что в то время Стокгольма ещё не существовало - город основан лишь в 1252 году. Это делает находку ещё более значимой: она отражает жизнь и экономические связи региона за десятилетия до появления столицы.

Три интересных факта

  1. Подобные клады нередко находят при сельхозработах — металлодетекторы лишь ускоряют процесс.

  2. Средневековые монеты содержали не только серебро, но и примеси меди, что помогало им не ржаветь веками.

  3. Некоторые из найденных монет, вероятно, были чеканены не королевской властью, а епископами, что доказывает политическое влияние церкви в XII веке.

