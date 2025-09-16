Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
кибермошенник
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:38

Координаты меняли вручную: как группа из семи человек увела землю у муниципалитета

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества с землей. Следственные органы подозревают семерых человек в том, что они незаконно присвоили участок и нанесли муниципалитету ущерб на десятки миллионов рублей.

Суть дела

По данным регионального управления Следственного комитета, схема была реализована ещё в 2018 году.

"В 2018 году группа лиц, действуя с преступным умыслом, получила в собственность земельный участок, предназначенный для общего пользования. Для этого они сознательно исказили географические координаты участка площадью 3 гектара, выкупленного у частного лица. Участок находился на территории бывшего совхоза", — сообщили в Следкоме Приморья.

Злоумышленники воспользовались подложным межевым проектом. В нём были изменены координаты, в результате чего участок, принадлежавший гражданке, оказался за пределами территории бывшего совхоза. После этого фигуранты оформили право собственности и начали распоряжаться землёй по своему усмотрению.

Ущерб муниципалитету

По предварительной оценке, ущерб составил более 25 миллионов рублей. Для местных органов власти это значительная сумма, поскольку речь идёт о земле, предназначенной для общего пользования, которая могла быть использована для развития инфраструктуры или социальных проектов.

Дальнейшие действия следствия

Все подозреваемые задержаны. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения. Параллельно следователи проверяют информацию о других возможных эпизодах преступной деятельности группы.

Расследование продолжается в тесном взаимодействии с сотрудниками регионального управления МВД, которые обеспечивают оперативное сопровождение дела.

Три интересных факта

  1. Подобные схемы с подложными межевыми проектами стали одной из распространённых форм земельного мошенничества в России в последние годы.
  2. Земельные участки бывших совхозов часто становятся предметом споров, так как документы на них могут храниться в архивах десятилетиями и содержать неточности.
  3. По данным Минэкономразвития, только за 2023 год в России выявлено более 500 случаев незаконного изменения границ земельных участков с целью хищения собственности.

