Координаты меняли вручную: как группа из семи человек увела землю у муниципалитета
В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества с землей. Следственные органы подозревают семерых человек в том, что они незаконно присвоили участок и нанесли муниципалитету ущерб на десятки миллионов рублей.
Суть дела
По данным регионального управления Следственного комитета, схема была реализована ещё в 2018 году.
"В 2018 году группа лиц, действуя с преступным умыслом, получила в собственность земельный участок, предназначенный для общего пользования. Для этого они сознательно исказили географические координаты участка площадью 3 гектара, выкупленного у частного лица. Участок находился на территории бывшего совхоза", — сообщили в Следкоме Приморья.
Злоумышленники воспользовались подложным межевым проектом. В нём были изменены координаты, в результате чего участок, принадлежавший гражданке, оказался за пределами территории бывшего совхоза. После этого фигуранты оформили право собственности и начали распоряжаться землёй по своему усмотрению.
Ущерб муниципалитету
По предварительной оценке, ущерб составил более 25 миллионов рублей. Для местных органов власти это значительная сумма, поскольку речь идёт о земле, предназначенной для общего пользования, которая могла быть использована для развития инфраструктуры или социальных проектов.
Дальнейшие действия следствия
Все подозреваемые задержаны. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения. Параллельно следователи проверяют информацию о других возможных эпизодах преступной деятельности группы.
Расследование продолжается в тесном взаимодействии с сотрудниками регионального управления МВД, которые обеспечивают оперативное сопровождение дела.
Три интересных факта
- Подобные схемы с подложными межевыми проектами стали одной из распространённых форм земельного мошенничества в России в последние годы.
- Земельные участки бывших совхозов часто становятся предметом споров, так как документы на них могут храниться в архивах десятилетиями и содержать неточности.
- По данным Минэкономразвития, только за 2023 год в России выявлено более 500 случаев незаконного изменения границ земельных участков с целью хищения собственности.
