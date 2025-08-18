Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Заправка
Заправка
© Designed by Freepik by prostooleh is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:31

Рынок мобильных заправок растёт, но с рисками: что скрывается за дешевым топливом

Мобильные автозаправочные станции: Госдума рассматривает ужесточение контроля и возможный запрет

В Госдуме забили тревогу по поводу тысяч мобильных и контейнерных автозаправочных станций (АЗС), которые часто нарушают нормы безопасности, экологические требования и правила торговли. Об этом сообщил заместитель председателя думского комитета по энергетике Юрий Станкевич.

Проблемы с мобильными АЗС

По словам Станкевича, парламентарии рассмотрели обращения от региональных властей, в которых говорилось о многочисленных проблемах, связанных с мобильными АЗС. В связи с этим, власти намерены усилить контроль за передвижными заправками.

Одной из ключевых проблем является отсутствие единой схемы размещения таких АЗС на федеральном уровне. В большинстве регионов такие станции планируются точечно, что ведет к несогласованности и недостаточному контролю за их деятельностью. Несмотря на существующие стандарты и нормативы для таких объектов, их соблюдение остается нерегулярным.

Рынок мобильных АЗС и риски

Согласно данным Росстандарта, точное количество нестационарных АЗС в стране не поддается учету. Однако по экспертным оценкам, в некоторых регионах более 10% автомобильного топлива продается через мобильные заправки, что создает самостоятельный рынок с постоянным спросом.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев сообщил, что количество мобильных заправок продолжает увеличиваться, а топливо, которое на них продается, в среднем на 7-8 рублей дешевле, чем на стационарных АЗС. Однако качество этого топлива вызывает серьезные опасения.

Рассмотрение запрета на мобильные АЗС

Из-за опасений по поводу качества топлива и безопасности, часть участников рынка выступает за полный запрет работы нестационарных заправок на трассах и улицах общего пользования. В Госдуме не обсуждают полный запрет на мобильные АЗС, но рассматривают возможность внесения изменений в законодательство, включая закон о торговле и Земельный кодекс, чтобы ужесточить контроль за деятельностью таких объектов.

Предложение об уравнивании мобильных и стационарных АЗС

Ранее владелец сети АЗС Александр Вахрушин предложил уравнять права мини-АЗС с правами стандартных автозаправок, чтобы создать равные условия на рынке. Несмотря на рост числа мобильных заправок, их деятельность пока остается вне полноценного государственного регулирования и контроля.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый Renault Captur получил двигатель 1.8 и стал экономичнее на 0,3 л/100 км сегодня в 7:22

Гибридный Renault Captur удивил сочетанием мощности и экономичности — мало кто ожидал

Renault Captur обновился: новый гибридный двигатель стал мощнее и тише, а расход топлива снизился. Что изменилось и стоит ли ждать прорыва?

Читать полностью » Эксперт Никоноров: большинство российских водителей не проверяют авто на участие в сервисных кампаниях сегодня в 7:07

Отзывные кампании: шанс сэкономить десятки тысяч, который большинство теряет

Бесплатный ремонт, от которого отказываются сами владельцы. Почему россияне игнорируют отзывные кампании и как легко проверить свой автомобиль?

Читать полностью » Во Франции десятки водителей сообщили о самопроизвольных торможениях машин — расследует Минтранс сегодня в 6:22

Машина поехала 130 км/ч и резко встала: пугающее явление распространяется по всей Франции

Во Франции десятки водителей сообщают о «фантомных торможениях»: машины резко останавливаются сами, иногда приводя к трагедиям. Власти начали расследование.

Читать полностью » Автоюрист назвал требования ГАИ, которые водитель вправе не выполнять сегодня в 6:01

Эти слова сотрудника ГАИ звучат буднично, но закон выполнять их не обязывает

Автоюрист перечислил требования ГАИ, которые водитель может смело игнорировать. Что инспектор вправе требовать, а где он выходит за рамки закона?

Читать полностью » В России предложили запрет каблуков и сланцев за рулём по примеру Европы сегодня в 5:57

Каблуки, сланцы и даже валенки: в России предложили неожиданный запрет для водителей

В России обсуждают запрет на вождение в неудобной обуви и с едой за рулём. Какие штрафы уже действуют в Европе и что может ждать российских водителей?

Читать полностью » Редкий Peugeot 205 Turbo 16 с пробегом 3216 км оценили в 250–350 тысяч долларов на торгах Bonhams сегодня в 5:46

Peugeot 205 Turbo 16 из легендарной Группы B скрывает секрет, способный взорвать рынок коллекционных авто

Редчайший Peugeot 205 Turbo 16 с пробегом всего 3216 км выставят на аукцион в Калифорнии. Эксперты прогнозируют цену до 350 тысяч долларов.

Читать полностью » Автоэксперты: привычка держать ногу на сцеплении сокращает срок службы узла в 3 раза сегодня в 4:53

Маленькая привычка за рулём, которая убивает сцепление быстрее всего

Обычная привычка многих водителей сокращает срок службы автомобиля вдвое. Эксперты рассказали, почему нельзя держать ногу на педали сцепления.

Читать полностью » ADAC протестировал всесезонные шины: четыре модели сравнялись с летними и зимними сегодня в 4:28

Тесты на снегу, льду и мокром асфальте обернулись сенсацией — некоторые шины удивили всех

Эксперты ADAC протестировали всесезонные шины: выяснилось, какие модели готовы заменить сезонные комплекты, а какие опасны даже в дождь.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Моторист автосервиса объяснил, как безопасно мыть двигатель автомобиля
Еда

Быстрая закуска из свежих огурцов с укропом и чесноком готовится за 15 минут
Спорт и фитнес

Медведев проиграл 85-й ракетке мира Уолтону во втором круге турнира в Цинциннати
Красота и здоровье

Психолог Барретт назвала факторы риска разговоров во сне — стресс, недосып и алкоголь
Культура и шоу-бизнес

Bloomberg: американская киноакадемия рассматривает YouTube среди претендентов на показ "Оскара"
Красота и здоровье

Эндокринолог Матвеева рассказала, как стресс приводит к набору веса
Туризм

Туристический сезон на Камчатке 2025: маршруты, логистика и правила посещения заповедников
Садоводство

Орхидеи желтеют при застое влаги и нехватке воздуха у корней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru