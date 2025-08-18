Рынок мобильных заправок растёт, но с рисками: что скрывается за дешевым топливом

В Госдуме забили тревогу по поводу тысяч мобильных и контейнерных автозаправочных станций (АЗС), которые часто нарушают нормы безопасности, экологические требования и правила торговли. Об этом сообщил заместитель председателя думского комитета по энергетике Юрий Станкевич.

Проблемы с мобильными АЗС

По словам Станкевича, парламентарии рассмотрели обращения от региональных властей, в которых говорилось о многочисленных проблемах, связанных с мобильными АЗС. В связи с этим, власти намерены усилить контроль за передвижными заправками.

Одной из ключевых проблем является отсутствие единой схемы размещения таких АЗС на федеральном уровне. В большинстве регионов такие станции планируются точечно, что ведет к несогласованности и недостаточному контролю за их деятельностью. Несмотря на существующие стандарты и нормативы для таких объектов, их соблюдение остается нерегулярным.

Рынок мобильных АЗС и риски

Согласно данным Росстандарта, точное количество нестационарных АЗС в стране не поддается учету. Однако по экспертным оценкам, в некоторых регионах более 10% автомобильного топлива продается через мобильные заправки, что создает самостоятельный рынок с постоянным спросом.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев сообщил, что количество мобильных заправок продолжает увеличиваться, а топливо, которое на них продается, в среднем на 7-8 рублей дешевле, чем на стационарных АЗС. Однако качество этого топлива вызывает серьезные опасения.

Рассмотрение запрета на мобильные АЗС

Из-за опасений по поводу качества топлива и безопасности, часть участников рынка выступает за полный запрет работы нестационарных заправок на трассах и улицах общего пользования. В Госдуме не обсуждают полный запрет на мобильные АЗС, но рассматривают возможность внесения изменений в законодательство, включая закон о торговле и Земельный кодекс, чтобы ужесточить контроль за деятельностью таких объектов.

Предложение об уравнивании мобильных и стационарных АЗС

Ранее владелец сети АЗС Александр Вахрушин предложил уравнять права мини-АЗС с правами стандартных автозаправок, чтобы создать равные условия на рынке. Несмотря на рост числа мобильных заправок, их деятельность пока остается вне полноценного государственного регулирования и контроля.