Шампанское
© flickr.com by Pressestelle BFK Urfahr-Umgebung is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:10

Контроль за алкоголем во Владивостоке: почему штрафы до полмиллиона — это не шутки

Во Владивостоке изъяли более 150 литров нелегального алкоголя — Пресс-служба правительства Приморья

В преддверии новогодних праздников во Владивостоке были проведены рейды по выявлению нелегального алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Рейды по выявлению нелегального алкоголя

В ходе проверок, проведённых на улицах Тунгусской и Юмашева, изъято более 150 литров крепкого алкоголя, не имеющего документов, подтверждающих его происхождение. Министерство промышленности и торговли Приморья предупреждает, что за такие нарушения предусмотрена административная ответственность, включая штрафы от 500 тысяч рублей.

Все изъятые алкогольные напитки, согласно решению суда, будут уничтожены.

Усиленный контроль

Напоминаем, что в период новогодних праздников будет усилен контроль за продажей алкоголя вблизи центральной площади Владивостока, чтобы избежать распространения нелегальных товаров.

