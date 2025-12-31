Контроль за алкоголем во Владивостоке: почему штрафы до полмиллиона — это не шутки
В преддверии новогодних праздников во Владивостоке были проведены рейды по выявлению нелегального алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
Рейды по выявлению нелегального алкоголя
В ходе проверок, проведённых на улицах Тунгусской и Юмашева, изъято более 150 литров крепкого алкоголя, не имеющего документов, подтверждающих его происхождение. Министерство промышленности и торговли Приморья предупреждает, что за такие нарушения предусмотрена административная ответственность, включая штрафы от 500 тысяч рублей.
Все изъятые алкогольные напитки, согласно решению суда, будут уничтожены.
Усиленный контроль
Напоминаем, что в период новогодних праздников будет усилен контроль за продажей алкоголя вблизи центральной площади Владивостока, чтобы избежать распространения нелегальных товаров.
