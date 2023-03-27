Несмотря на то, что Украина получила значительное количество западного оружия и техники, это не означает, что она способна провести массированные атаки в стиле НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам подполковника США в отставке Джона Нагла, ВСУ ограничены количеством истребителей и боевых вертолетов, Киев не будет использовать их в лобовой атаке по расположению российских частей.

Издание предполагает, что Украина, скорее всего, будет наносить удары при помощи артиллерии и ракет дальнего радиуса действия. ВСУ располагает M142 Himars и M270, которые способны атаковать фугасами на расстояние до 80 км, а наводить на объекты помогут системы спутниковой навигации США.

Важно понимать, что конфликт на Донбассе имеет свои особенности и требует от бойцов ВСУ определенной тактической выучки. Например, в условиях городской застройки массированные атаки могут быть крайне опасными для мирных жителей, что может привести к резкому обострению ситуации и даже к гуманитарной катастрофе.

Поэтому к высокоточным ударам артиллерии и ракетным обстрелам могут добавиться разведывательные операции спецназа, а также сотрудничество с местным населением, отметил военный эксперт.