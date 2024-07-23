Военнослужащие, заключившие контракт на службу в Москве, получат единовременное вознаграждение в сумме 1,9 миллиона рублей. Общий объем финансовой поддержки для новобранца достигнет более 5,2 миллионов рублей в течение первого года службы, согласно информации, представленной на официальном сайте мэрии и правительства города.
Данное единовременное вознаграждение является частью новой политики социальной поддержки, разработанной администрацией Москвы. Эта мера предназначена для военнослужащих, которые были приняты на контрактную службу с 23 июля 2024 года. Соответствующий указ был подписан мэром Сергеем Собяниным.
Стоит отметить, что все ранее существовавшие программы поддержки участников специальной военной операции и их семей остаются в силе. Это включает ежемесячные выплаты из бюджета Москвы в размере 50 тысяч рублей для военнослужащих, проживающих в столице.
Таким образом, с учетом ежемесячного денежного довольствия, а также московских и федеральных мер поддержки, общий объем выплат для контрактника за первый год службы составит более 5,2 миллиона рублей.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation
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