Контракт на 426 млн, работы — на 55: СК расследует хищения при стройке Росгвардии

Расследование хищения бюджетных средств при исполнении госконтракта Росгвардии получило официальное подтверждение. Военный следственный отдел СК РФ по Балашихинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту мошенничества на десятки миллионов рублей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Возбуждение уголовного дела и сумма ущерба

Следствие установило, что при реализации контракта на строительство инженерной инфраструктуры и парково-складской зоны военного городка были похищены 39,6 млн рублей. Речь идёт о средствах, выделенных в рамках гособоронзаказа для нужд войсковой части Росгвардии. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

По данным правоохранительных органов, к хищению причастны руководство строительной компании и неустановленные должностные лица заказчика. В материалах дела фигурируют сотрудники ФГКУ "4 центр заказчика-застройщика Росгвардии", которые, по версии следствия, действовали в сговоре с подрядчиком.

"Руководством строительной компании ООО "Виту проект" и неустановленными должностными лицами ФГКУ "4 центр заказчика-застройщика Росгвардии" были похищены 39,6 млн рублей при выполнении гособоронзаказа на строительные работы", — сообщил собеседник ТАСС.

Контракт, аванс и срыв обязательств

Следствие установило, что генеральный директор ООО "Виту проект" Сергей Архипов и его заместитель Александр Захариков заключили контракт с Росгвардией на сумму 374 млн рублей. В дальнейшем стоимость договора была увеличена до 426 млн рублей. Подрядчик получил аванс в размере 211 млн рублей для выполнения строительных работ.

По версии следствия, руководство компании изначально не планировало исполнять обязательства в полном объёме. Подрядчик отчитался о выполнении работ на сумму 242 млн рублей, однако заказчик принял и подтвердил выполнение лишь на 55 млн рублей. После этого строительная компания без объяснения причин прекратила дальнейшее исполнение контракта.

Итоги проверки и ход расследования

В связи с невыполнением обязательств Росгвардия в одностороннем порядке расторгла договор. Проверка фактически выполненных работ и их приёмка позволили установить размер ущерба — 39,6 млн рублей. Эти средства следствие считает похищенными путём обмана заказчика.

Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранительные органы устанавливают круг причастных лиц и проверяют действия должностных сотрудников, участвовавших в реализации госконтракта.