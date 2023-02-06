Между Россией и США диалога по Украине сейчас нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
При этом дипломат добавил, что ему ничего неизвестно о якобы имевших место контактах главы ЦРУ Уильяма Бернса с российской стороной.
"Мне о таких контактах ничего неизвестно. И в принципе не очень понятно, откуда берутся подобного рода вбросы. И с какой целью проходят сообщения, которые вызывают волну спекуляций", — сказал Рябков журналистам.
Как ранее сообщали мировые СМИ, глава ЦРУ Уильям Бернс в самом начале спецоперации предлагал Москве 20% территории Украины в обмен на мирное урегулирования конфликта.
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