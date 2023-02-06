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  • Опубликована сегодня в 10:24

Сергей Рябков: Между Россией и США нет диалога по Украине

Между Россией и США диалога по Украине сейчас нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

При этом дипломат добавил, что ему ничего неизвестно о якобы имевших место контактах главы ЦРУ Уильяма Бернса с российской стороной.

"Мне о таких контактах ничего неизвестно. И в принципе не очень понятно, откуда берутся подобного рода вбросы. И с какой целью проходят сообщения, которые вызывают волну спекуляций", — сказал Рябков журналистам.

Как ранее сообщали мировые СМИ, глава ЦРУ Уильям Бернс в самом начале спецоперации предлагал Москве 20% территории Украины в обмен на мирное урегулирования конфликта.

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