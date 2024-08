Делегация США, Египта и Катара сообщают о конструктивных переговорах по Газе

США при содействии Египта и Катара предложили Израилю и палестинскому движению ХАМАС план по прекращению огня, который направлен на уменьшение разногласий между сторонами. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном канцелярией египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Согласно данному заявлению, переговоры, прошедшие в четверг и пятницу в столице Катара, Дохе, были серьезными и конструктивными, а также отличались позитивной атмосферой.

В документе подчеркивается, что в Дохе США, при поддержке Катара и Египта, представили обеим сторонам предложение, которое направлено на сокращение разрывов и основывается на принципах, определенных президентом США Джо Байденом 31 мая, а также на резолюции 2735 Совета Безопасности ООН.

Кроме того, в заявлении указывается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара планируют встретиться в Каире до конца следующей недели, надеясь достичь соглашения в соответствии с предложенными условиями.

