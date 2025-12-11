Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина работает в кафе
Женщина работает в кафе
© https://ru.freepik.com by senivpetro is licensed under Free
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:04

Конституция против инициативы: языковой омбудсмен объяснила, почему запрет сайтов невозможен

Запрет русскоязычных версий сайтов на Украине признан юридически невозможным — Ивановская

Вопрос о запрете русскоязычных версий сайтов на Украине вновь оказался в центре общественной дискуссии после того, как соответствующая петиция набрала необходимые 25 тыс. голосов для рассмотрения. Однако правовые механизмы для введения такого запрета отсутствуют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление языкового омбудсмена Елены Ивановской.

Почему запрет невозможен с юридической точки зрения

По словам омбудсмена, украинское законодательство не предусматривает норм, позволяющих ограничить наличие русскоязычных версий на сайтах. Закон допускает использование других языков при условии, что основная версия ресурса представлена на украинском. Это означает, что прямой запрет противоречил бы действующей правовой базе и Конституции страны.

Издание "Страна" приводит слова чиновницы, которая подчеркнула, что попытка такого запрета привела бы к международным жалобам и правовым последствиям для Украины.

"Закон разрешает существование других языковых версий сайта, если украинская версия является главной… А потому это (запрет — прим. ТАСС) будет нарушением Конституции, и Украина столкнется с международными жалобами", — заявила Ивановская.

Что стоит за петицией и её аргументами

Петиция, зарегистрированная в начале сентября, собрала необходимое количество голосов в установленный трёхмесячный срок. Автор инициативы утверждал, что все жители страны обязаны владеть украинским языком, а русскоязычные версии сайтов якобы являются инструментом "сохранения и распространения русского информационного влияния". Предлагалось внести в закон ограничение, согласно которому сайты могли бы иметь версии на любых иностранных языках, кроме русского.

Фактически речь шла о полном запрете функционирования русскоязычных версий интернет-ресурсов. Инициатива отражает продолжающуюся политическую линию на сокращение использования русского языка в публичном пространстве.

Контекст языковой политики Украины

С 2014 года власти Украины проводят курс на вытеснение русского языка из общественной сферы. В 2019 году вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил использование русского и языков национальных меньшинств. На региональном уровне вводятся запреты на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, театральные постановки и музыку. Ограничено изучение русского языка в школах и вузах, а школьникам предписывают общаться на украинском даже на переменах.

Несмотря на эти меры, значительная часть населения продолжает использовать русский язык в быту, что периодически становится причиной конфликтов и обсуждений в обществе. Дискуссии вокруг новых инициатив свидетельствуют о том, что вопрос языка остаётся одним из наиболее чувствительных и политически значимых в стране.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Экспорт кофе из Вьетнама вырос на 53% в октябре — ICO вчера в 9:31
Засуха, потом потоп: почему вьетнамский кофе ставит мировые цены на грань обвала или скачка

Вьетнам резко увеличил экспорт кофе, но наводнения могут ударить по урожаю. Что это значит для цен в России в 2026 году?

Читать полностью » Хоккайдо расширяет инфраструктуру безопасности для реактора — ТАСС вчера в 6:11
Страна восстанавливает атомный щит: третий реактор Томари готовят к возвращению в строй

Хоккайдо одобряет перезапуск реактора АЭС "Томари", что отражает постепенное возвращение Японии к атомной энергетике после аварии "Фукусима-1".

Читать полностью » Маск отказался возвращаться к работе в ведомстве DOGE — ТАСС вчера в 4:22
Бюджет, который утекал, как сквозь пальцы: Маск раскрыл масштабы хаоса в DOGE и отказался снова его возглавлять

Маск рассказал, почему не станет снова курировать DOGE, несмотря на успехи в борьбе с гигантскими расходами США. Его ответ связан вовсе не с политикой.

Читать полностью » Инцидент на борту самолёта прервал пресс-подход Трампа неожиданным движением двери туалета вчера в 4:22
Дверь против президента: курьёз на борту нарушил пресс-подход Трампа в узком проходе Air Force One

Перелёт Дональда Трампа в Пенсильванию обернулся неожиданным курьёзом: пресс-подход был прерван пассажиром, случайно задевшим президента дверью.

Читать полностью » Зеленский: У Украины нет сил вернуть Крым и ее не ждут в НАТО 09.12.2025 в 22:57
Украину в НАТО не ждут: Зеленский раскрыл главное разочарование и признал утрату шансов по Крыму

Зеленский признал отсутствие сил для возвращения Крыма, рассказал, почему Украина не может рассчитывать на скорое вступление в НАТО.

Читать полностью » Зеленский согласился провести выборы президента на Украине в ближайшие 60–90 дней 09.12.2025 в 22:52
Выборы под прикрытием США и ЕС: Зеленский заявил о необходимости внешней защиты

Зеленский признал отсутствие сил для возвращения Крыма, заявил о готовности к выборам при поддержке США и ЕС и рассказал, почему Украина не может рассчитывать на скорое вступление в НАТО.

Читать полностью » Трамп возглавил список Politico 28 самых влиятельных фигур Европы — ТАСС 09.12.2025 в 16:07
Когда Европа оглядывается на Вашингтон и Москву: рейтинг Politico показывает, кто реально задаёт тон

Politico включило в топ европейских влиятельных фигур лидеров России и США. Их влияние оказалось сопоставимо с ключевыми политиками ЕС — и это меняет баланс.

Читать полностью » Трамп: Преимущество в украинском конфликте всегда было за Россией 09.12.2025 в 15:25
Преимущество у РФ с первого дня: резонансное заявление Трампа меняет тон дискуссии по украинскому конфликту

Трамп вновь заявил, что преимущество в украинском конфликте остаётся за Россией, — комментарий, который вписывается в его устойчивую внешнеполитическую риторику.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Онкомаркеры не дают полной картины и требуют допобследований — Иван Карасев
Туризм
Дубай запустил систему регистрации в отелях по распознаванию лиц — Arabian Business
Общество
Президент НАДЭП Холгова призвала не дарить на Новый год пену для бритья и дезодоранты
Питомцы
Физические наказания вызывают страх у кошек — ветеринары
Садоводство
Горячая трава защищает грядки и помогает теплолюбивым культурам
Наука
Тёплые объятия усиливают ощущение безопасности и уменьшают стресс – TCS
Мир
Дания планирует ввести возрастные ограничения для соцсетей к 2026 году — Олсен
Экономика
Продление льготной ипотеки под 2% в Туве поддержит спрос на жильё — Ховалыг
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet