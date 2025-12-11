Конституция против инициативы: языковой омбудсмен объяснила, почему запрет сайтов невозможен

Вопрос о запрете русскоязычных версий сайтов на Украине вновь оказался в центре общественной дискуссии после того, как соответствующая петиция набрала необходимые 25 тыс. голосов для рассмотрения. Однако правовые механизмы для введения такого запрета отсутствуют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление языкового омбудсмена Елены Ивановской.

Почему запрет невозможен с юридической точки зрения

По словам омбудсмена, украинское законодательство не предусматривает норм, позволяющих ограничить наличие русскоязычных версий на сайтах. Закон допускает использование других языков при условии, что основная версия ресурса представлена на украинском. Это означает, что прямой запрет противоречил бы действующей правовой базе и Конституции страны.

Издание "Страна" приводит слова чиновницы, которая подчеркнула, что попытка такого запрета привела бы к международным жалобам и правовым последствиям для Украины.

"Закон разрешает существование других языковых версий сайта, если украинская версия является главной… А потому это (запрет — прим. ТАСС) будет нарушением Конституции, и Украина столкнется с международными жалобами", — заявила Ивановская.

Что стоит за петицией и её аргументами

Петиция, зарегистрированная в начале сентября, собрала необходимое количество голосов в установленный трёхмесячный срок. Автор инициативы утверждал, что все жители страны обязаны владеть украинским языком, а русскоязычные версии сайтов якобы являются инструментом "сохранения и распространения русского информационного влияния". Предлагалось внести в закон ограничение, согласно которому сайты могли бы иметь версии на любых иностранных языках, кроме русского.

Фактически речь шла о полном запрете функционирования русскоязычных версий интернет-ресурсов. Инициатива отражает продолжающуюся политическую линию на сокращение использования русского языка в публичном пространстве.

Контекст языковой политики Украины

С 2014 года власти Украины проводят курс на вытеснение русского языка из общественной сферы. В 2019 году вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил использование русского и языков национальных меньшинств. На региональном уровне вводятся запреты на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, театральные постановки и музыку. Ограничено изучение русского языка в школах и вузах, а школьникам предписывают общаться на украинском даже на переменах.

Несмотря на эти меры, значительная часть населения продолжает использовать русский язык в быту, что периодически становится причиной конфликтов и обсуждений в обществе. Дискуссии вокруг новых инициатив свидетельствуют о том, что вопрос языка остаётся одним из наиболее чувствительных и политически значимых в стране.