Крышка скажет все без слов: простой тест покажет, пережили ли зиму домашние заготовки

Главный признак испорченных домашних заготовок это деформированная крышка и помутневший рассол, пояснила эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова. О том, как пересмотреть запасы после зимы и не рисковать здоровьем, она рассказала в беседе с NewsInfo.

После зимнего хранения заготовки необходимо внимательно пересмотреть, советует специалист. В первую очередь обращать внимание на срок годности, состояние крышек, внешний вид продукта и рассола.

По ее словам, банки не должны быть вздутыми или деформированными, а рассол не менять цвет. Если что-то вызывает сомнения, емкость необходимо вскрыть и оценить запах и вкус.

"С осени нужно все подписать, многие же в больших масштабах солят, варят, заготавливают. Удобно, если все подписано, тогда можно примерно определить, оставить или этим распрощаться. А вообще за зиму лучше все съесть и готовить на один сезон, на одну зиму", — отметила Жукова.

Эксперт уточнила, что в случае с вареньем при появлении тонкой пленки плесени продукт не всегда необходимо сразу выбрасывать. Если после удаления верхнего слоя вкус не изменился, его допустимо использовать с дополнительной термической обработкой — например, для компота или киселя.

"Если это кабачковая икра и если крышка не поднялась шапкой, не деформировалась, то можно съесть. Если что-то смущает, обязательно вскрыть банку и только с термической обработкой использовать, в гуляш добавить", — советует домохозяйка.

При этом есть категории заготовок, с которыми рисковать нельзя. Специалист подчеркнула, что домашняя тушенка и грибные консервы при малейших признаках порчи подлежат утилизации, так как могут привести к серьезному отравлению.