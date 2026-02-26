Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Маринованный перец
Маринованный перец
© Adobe Stock by Anzhela is licensed under public domain
Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:31

Крышка скажет все без слов: простой тест покажет, пережили ли зиму домашние заготовки

Главный признак испорченных домашних заготовок это деформированная крышка и помутневший рассол, пояснила эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова. О том, как пересмотреть запасы после зимы и не рисковать здоровьем, она рассказала в беседе с NewsInfo.

После зимнего хранения заготовки необходимо внимательно пересмотреть, советует специалист. В первую очередь обращать внимание на срок годности, состояние крышек, внешний вид продукта и рассола.

По ее словам, банки не должны быть вздутыми или деформированными, а рассол не менять цвет. Если что-то вызывает сомнения, емкость необходимо вскрыть и оценить запах и вкус.

"С осени нужно все подписать, многие же в больших масштабах солят, варят, заготавливают. Удобно, если все подписано, тогда можно примерно определить, оставить или этим распрощаться. А вообще за зиму лучше все съесть и готовить на один сезон, на одну зиму", — отметила Жукова.

Эксперт уточнила, что в случае с вареньем при появлении тонкой пленки плесени продукт не всегда необходимо сразу выбрасывать. Если после удаления верхнего слоя вкус не изменился, его допустимо использовать с дополнительной термической обработкой — например, для компота или киселя.

"Если это кабачковая икра и если крышка не поднялась шапкой, не деформировалась, то можно съесть. Если что-то смущает, обязательно вскрыть банку и только с термической обработкой использовать, в гуляш добавить", — советует домохозяйка.

При этом есть категории заготовок, с которыми рисковать нельзя. Специалист подчеркнула, что домашняя тушенка и грибные консервы при малейших признаках порчи подлежат утилизации, так как могут привести к серьезному отравлению.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Картонный вкус уходит в прошлое: секретный ингредиент делает рыбные котлеты сочными, как стейк сегодня в 9:20

Устали от сухих рыбных котлет, напоминающих бумагу? Опытные технологи предлагают отказаться от батона в пользу липидных эмульсий и творожных протеинов.

Читать полностью » Зимний вечер с лососем и брокколи: как ужин освежает и питает кожу природным образом сегодня в 8:43

Запечённый лосось с брокколи предлагает не только вкусный, но и полезный ужин для кожи, который готовится всего за полчаса.

Читать полностью » Ромбы на коже спасают филе: секретная надсечка превращает обычную птицу в шедевр Мишлен сегодня в 7:37

Узнайте, почему профессионалы начинают жарить утку на холодной сковороде и как обычный термощуп заменяет годы практики в элитном ресторане.

Читать полностью » Простые шаги к идеальному рису: узнайте секреты истинных профессионалов на кухне, и рис заиграет сегодня в 6:13

Узнайте секреты идеальной варки риса с методом Марты Стюарт — ваша кухня никогда не будет прежней.

Читать полностью » Летний свежий салат: сочетание избранных ингредиентов создает настоящую гастрономическую симфонию сегодня в 4:51

Новый взгляд на летний салат: создайте гастрономическую симфонию из свежих продуктов без лишних затрат.

Читать полностью » Пески из духовки: этот советский пирог сочетал хрупкое безе и тертое тесто в идеальный ансамбль сегодня в 3:47

Узнайте, как с помощью обычной терки и замороженного теста создать легендарный десерт с текстурой зыбучих песков и защитным слоем для нежного безе.

Читать полностью » Ковбойская еда для домохозяек: рецепт спагетти, который помогает справляться со стрессом сегодня в 2:22

Узнайте, как приготовить ковбойские спагетти, превращающие обычный ужин в праздник вкуса и здоровья.

Читать полностью » Завтрак так и просит нежности: как жидкость в яичной смеси придаёт яичнице воздушность и кремовость сегодня в 0:56

Преобразите утреннюю яичницу с помощью простых жидкостей - от воды до соусов, чтобы каждый укус был нежным.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Дорого и бесполезно: кому на самом деле нужно сдавать генетические тесты
Питомцы
Жирорастворимая ловушка: три главных витамина, которые превращаются в токсины при передозировке
Туризм
Досмотр электроники — обязательное условие: правила провоза багажа, которые изменят ваши путешествия
Туризм
Мегаполисы выселяют душу: аутентичная Испания теперь прячется в тишине средневековых каменных деревень
Питомцы
Собака не знает меры: опасные привычки кормления, которые могут стоить жизни вашему питомцу
Спорт и фитнес
Висцеральный жир вместо рельефа: игнорирование фаз метаболизма превращает спорт в самообман
Наука
Солнце в бутылке: особая жидкость годами хранит тепло внутри молекул без потерь и утечек
Садоводство
Забудьте о старых методах: вот как правильная стратификация семян клубники открывает новые горизонты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet