Великобритания всегда воюет чужими руками и все время выступает за то, чтобы развязать руки Киеву. Такое заявление сделал военный эксперт и кандидат исторических наук Иван Коновалов в беседе с NewsInfo.Ru.
Ранее издание The Times опубликовало статью, в которой говорится, что некоторые британские министры собираются убедить своих союзников разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории.
"Британцы всегда были за то, чтобы развязать руки киевским нацистам. Их позиция всегда была одинаковая. Британцы всегда воюют чужими руками", — заявил эксперт, отвечая на вопрос, чем может быть связано изменение риторики британских чиновников.
Он подчеркнул, что сейчас Лондон хочет воевать руками американцев, пытаясь их обмануть, чтобы потом обвинить именно Вашингтон, что ВСУ применили дальнобойное оружие по территории РФ.
"Таким образом, британцы опять умывают руки. И когда всех будут призывать к ответу, они скажут, что "мы ни при чем, это же американцы решили". Их позиция всегда такая. Они как бы все время ни при чем. Постоянно провоцируют", — заявил Коновалов.
При этом он отметил, что даже в случае одобрение такого шага со стороны союзников Британии, Россия будет отвечать по мере изменения ситуации на поле боя, и она "уже отвечает".
Фото: pxhere.com
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