В Украиснком Конотопе Сумской области слышны взрывы

=Украинский телеканал "ТСН" сообщил о взрывах в городе Конотопе, что находится в Сумской области, в контексте объявленной воздушной тревоги. В сообщении на Telegram-канале телеканала было указано, что в Конотопе произошли взрывы.

Тревога в Сумской области была объявлена в 03:17 по московскому времени в среду, как отмечено в данных украинского министерства цифровой трансформации.

Военные действия против инфраструктуры Украины со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который российские власти считают актом саботажа со стороны украинских спецслужб. Целями стали объекты энергетики, оборонной промышленности, а также системы военного управления и связи по всей стране. С тех пор объявление воздушной тревоги стало ежедневной практикой, иногда охватывая всю территорию Украины.

Однако, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подчеркнул, что российские военные избегают наносить удары по жилым зонам и социальной инфраструктуре в ходе конфликта с Вооруженными силами Украины.

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