Филармония Башкортостана планирует потратить на юбилейный концерт более 138 миллионов рублей

Юбилейный концерт в Уфе обойдется минимум в 138 миллионов рублей

Филармония Республики Башкортостан заключила пять новых договоров на проведение музыкальной программы "Река времени". Концерт запланирован на 31 августа на арене "Уфа-Арена".

Общая стоимость новых соглашений составила 6,2 миллиона рублей, как сообщает "Коммерсант".

Из этой суммы 2,8 миллиона рублей будут направлены на создание видео- и аудиоматериалов, 1 миллион рублей — на организационные мероприятия. Кроме того, филармония приобретёт около 22 смокингов на сумму 660 тысяч рублей. В комплект костюма-тройки войдут пиджак, жилет, брюки, рубашка и галстук-бабочка.

Также в рамках концерта выступит Национальный молодёжный театр, за участие которого будет выплачено 250 тысяч рублей.

С учётом ранее заключённых девяти договоров общая сумма расходов на концерт, посвящённый 450-летию Уфы, на арене "Уфа-Арена" превысит 138 миллионов рублей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Takahiro Kyono (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)