Филармония Башкортостана планирует потратить на юбилейный концерт более 138 миллионов рублей

Филармония Республики Башкортостан заключила пять новых договоров на проведение музыкальной программы "Река времени". Концерт запланирован на 31 августа на арене "Уфа-Арена".
Общая стоимость новых соглашений составила 6,2 миллиона рублей, как сообщает "Коммерсант".
Из этой суммы 2,8 миллиона рублей будут направлены на создание видео- и аудиоматериалов, 1 миллион рублей — на организационные мероприятия. Кроме того, филармония приобретёт около 22 смокингов на сумму 660 тысяч рублей. В комплект костюма-тройки войдут пиджак, жилет, брюки, рубашка и галстук-бабочка.
Также в рамках концерта выступит Национальный молодёжный театр, за участие которого будет выплачено 250 тысяч рублей.
С учётом ранее заключённых девяти договоров общая сумма расходов на концерт, посвящённый 450-летию Уфы, на арене "Уфа-Арена" превысит 138 миллионов рублей.
Фото: From Wikimedia Commons/ Takahiro Kyono (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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