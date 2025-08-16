Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 1:10

От Магнитки до Москвы: как 37-летняя мама завоевала корону Миссис Россия

37-летняя жительница Магнитогорска Екатерина Семёнова стала "Миссис Россия — 2025"

37-летняя Екатерина Семёнова из Магнитогорска стала победительницей национального конкурса "Миссис Россия — 2025". На торжественном финале в Москве ей вручили эксклюзивную корону ручной работы — главный приз соревнования.

Для Семёновой это не первая победа в конкурсах красоты: в её коллекции уже есть титулы "Краса Магнитки" и "Краса Уральского федерального округа". Помимо участия в подобных мероприятиях, она успела попробовать себя в качестве режиссёра-постановщика и тренера по дефиле. Мама семилетнего сына призналась, что давно мечтала побороться за главный титул на федеральном уровне.

В этом году за корону соревновались 46 женщин из 22 городов России — среди них были жёны участников СВО, предпринимательницы, врачи, педагоги и многодетные матери. Возраст участниц варьировался от 26 до 63 лет, что подчеркивает разнообразие и инклюзивность конкурса.

Помимо основной победы, жюри отметило лучших в 28 специальных номинациях, включая "Милосердие" и "Защитница Отечества". Конкурс "Миссис Россия" традиционно подчеркивает не только внешность, но и социальную активность, профессиональные достижения и личные качества участниц.

Для Семёновой этот успех стал очередной ступенью в карьере и подтверждением того, что красота и талант не зависят от возраста. Теперь она будет представлять Россию на международных конкурсах для замужних женщин.

