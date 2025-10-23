Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ирина Пленерт, преподаватель гимназии №20 имени С. С. Станчева
Ирина Пленерт, преподаватель гимназии №20 имени С. С. Станчева
© Пресс-служба Администрации Ростовской области
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 17:02

Учитель, который вдохновляет: на Дону выбрали победителя конкурса За нравственный подвиг учителя

Кто способен изменить судьбу ребёнка одним советом или примером? На Дону ответ на этот вопрос нашли — главный педагогический подвиг года совершен в Каменоломнях.

Победа с глубинным смыслом

Решением губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря премия в размере 50 тысяч рублей присуждена Ирине Пленерт — учителю основ духовно-нравственной культуры народов России, географии и технологии гимназии № 20 имени С. С. Станчева.

Ирина Альбертовна стала обладательницей гран-при регионального этапа Всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя" — одного из самых авторитетных событий в сфере воспитания и педагогики.

Конкурс, где побеждает душа

На региональный этап поступило более 200 работ — от педагогов школ, казачьих кадетских корпусов, лицеев, техникумов и детских садов.

Жюри отметило не только работу Ирины Пленерт:

  • ещё пять участников стали победителями;
  • шесть педагогов получили поощрительные призы.

Торжественное награждение пройдёт в ноябре в Ростове-на-Дону, во время XXX Димитриевских образовательных чтений.

Мудрость, которая растит поколения

"Учителя делают нас такими, какие мы есть. И не просто дают знания, а открывают главные жизненные истины. Их мудрость, терпение и душевная щедрость помогают раскрыться самым разным талантам, закладывают нравственный фундамент, на котором человек строит своё будущее", — подчеркнул губернатор Юрий Слюсарь.

Традиции, проверенные временем

Всероссийский конкурс "За нравственный подвиг учителя" проводится уже в двадцатый раз. Его цель — не только отметить лучших педагогов, но и объединить церковные и светские традиции воспитания.

Особое внимание уделяется:

  • поддержке инновационных методик обучения и воспитания;
  • распространению успешных педагогических практик;
  • развитию духовно-нравственного потенциала образования.

