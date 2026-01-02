Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Brands&People is licensed under Free to use under the Unsplash License
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:09

Конкуренты вышли вместе — победитель оказался один: первый день расставил всё по местам

Фильм Чебурашка 2 собрал более 1 млрд рублей за день — ЕАИС

Новогодний кинопрокат в России стартовал с рекордных показателей. Уже в первый день 2026 года один из релизов преодолел миллиардную отметку по сборам, оставив конкурентов позади и задав высокий темп всему праздничному уикенду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Миллиард за сутки

Фильм "Чебурашка 2" режиссёра Дмитрия Дьяченко вышел в прокат 1 января и за один день собрал 1,006 млрд рублей. По состоянию на 9:00 мск 2 января кассовые сборы картины превысили психологически важную отметку, при этом значительную часть суммы обеспечили предпродажи.

Согласно данным ЕАИС, из общего объёма сборов 421,2 млн рублей пришлось именно на билеты, купленные заранее. В первый день проката продолжение популярной истории посмотрели более 878 тысяч зрителей, что сделало фильм безусловным лидером новогодней гонки.

"Битва" праздничных премьер

Одновременно с "Чебурашкой 2" в кинотеатрах стартовали ещё два крупных релиза — "Простоквашино" режиссёра Сарика Андреасяна и "Буратино" режиссёра Игоря Волошина. Эти фильмы также показали высокие результаты, но уступили лидеру.

Второе место по итогам первого дня заняло "Простоквашино", собрав 451,8 млн рублей. Картину посмотрели 410,7 тыс. зрителей. На третьей позиции оказался "Буратино" с кассой 446 млн рублей и аудиторией в 389 тыс. человек. Таким образом, разрыв между двумя преследователями оказался минимальным, однако лидерство "Чебурашки 2" осталось недосягаемым.

Прогнозы и рекорды

Ранее директор по репертуарному планированию сетей "Синема парк" и "Формула кино" Елена Захарова в беседе с ТАСС допускала, что продолжение "Чебурашки" может собрать в прокате до 5 млрд рублей. В этом случае фильм способен побить рекорд самой кассовой картины 2025 года — "Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" режиссёра Игоря Волошина, собравшей более 3,34 млрд рублей.

Первая часть "Чебурашки", вышедшая 1 января 2023 года, уже вошла в историю как самый кассовый фильм отечественного проката. Она обошла "Холопа" Клима Шипенко и первую часть "Аватара" Джеймса Кэмерона. Во второй части франшизы снялись Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артём Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие артисты.

