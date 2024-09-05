Рост конкуренции среди застройщиков жилья в России: последствия для покупателей

Конкуренция среди застройщиков жилья в России возросла, что несет определенные последствия для покупателей. Наиболее заметно это влияние ощущают компании с высоким объемом строительства, которые теряют свои доли на рынке.

С начала 2023 года число застройщиков увеличилось на 16,5%, и в сентябре 2024 года на рынке действовало около 2,7 тыс. компаний, которые возводили почти 117 миллионов квадратных метров жилья. В то время как количество застройщиков растет, объемы строительства тоже увеличились на 18,58%, что создает конфликт интересов на рынке.

В основном, усиливающаяся конкуренция обусловлена увеличением количества крупных девелоперов, строящих более 1 миллиона квадратных метров. Их доля на рынке возросла с 18,24% до 21,75% за короткий период. Однако рост числа крупных игроков приводит к снижению долей большинства из них.

Такое положение дел может создавать благоприятные условия для покупателей новостроек, так как активная конкуренция может способствовать более выгодным предложениям и улучшению качества строительства.

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