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Ректор ДГТУ Бесарион Чохоевич Месхи
Ректор ДГТУ Бесарион Чохоевич Месхи
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Главная / Наука
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:38

Из региональной лаборатории на федеральную площадку: ученые продолжат работу на Конгрессе в Петербурге

Более 100 ученых и экспертов из 26 регионов России приняли участие в ростовском мероприятии-спутнике VI Конгресса молодых ученых. Главной темой трехдневной работы стало устойчивое развитие Приазовья.

Формат мероприятия предполагает не только научные дискуссии. Участники знакомятся с проблемами непосредственно в регионе, посещают лаборатории и производственные объекты, работают вместе с профильными специалистами и представителями власти, после чего предлагают решения, которые могут быть внедрены на практике.

"Научная дискуссия должна выходить за пределы отдельных кабинетов и превращаться в конкретные решения", — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Следующим этапом станет VI Конгресс молодых ученых, который пройдет 2-4 декабря в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Участникам ростовской площадки предложено представить там результаты своих проектов и создать межрегиональные команды для дальнейшей работы.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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