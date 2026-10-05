Из региональной лаборатории на федеральную площадку: ученые продолжат работу на Конгрессе в Петербурге

Более 100 ученых и экспертов из 26 регионов России приняли участие в ростовском мероприятии-спутнике VI Конгресса молодых ученых. Главной темой трехдневной работы стало устойчивое развитие Приазовья.

Формат мероприятия предполагает не только научные дискуссии. Участники знакомятся с проблемами непосредственно в регионе, посещают лаборатории и производственные объекты, работают вместе с профильными специалистами и представителями власти, после чего предлагают решения, которые могут быть внедрены на практике.

"Научная дискуссия должна выходить за пределы отдельных кабинетов и превращаться в конкретные решения", — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Следующим этапом станет VI Конгресс молодых ученых, который пройдет 2-4 декабря в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Участникам ростовской площадки предложено представить там результаты своих проектов и создать межрегиональные команды для дальнейшей работы.