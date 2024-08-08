Спецпредставитель МИД КНР Ли Хуэй: Конфликт на Украине невозможно быстро решить

В КНР заявили о невозможности быстро решить конфликт на Украине

Специальный представитель китайского правительства по евразийским делам Ли Хуэй в интервью южноафриканскому изданию The Star и индонезийской газете Kompas отметил, что разрешение украинского конфликта — это сложный и многогранный процесс, не имеющий быстрых решений.

Он подчеркнул, что продолжающаяся эскалация и применение методов, характерных для эпохи "холодной войны", таких как формирование противоборствующих блоков, не способствуют мирному урегулированию.

Ли Хуэй заявил о готовности Китая содействовать снижению напряженности и организации переговорного процесса. Он также призвал мировое сообщество к активному созданию благоприятных условий для разрешения кризиса.

Дипломат сравнил процесс урегулирования конфликта с примирением поссорившихся сторон, отметив, что даже при отсутствии мгновенных результатов, необходимо продолжать усилия, так как увеличение числа участников повышает шансы на успех.

Напомним, что Ли Хуэй недавно завершил четвертый раунд своей дипломатической миссии, посвященной поиску политического решения украинского кризиса. В рамках этого тура он посетил Бразилию, ЮАР и Индонезию. Ранее он также провёл переговоры с официальными лицами в Турции, Египте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, России, Бельгии, Польше, Украине, Германии и Франции.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее отмечал, что международное сообщество высоко оценивает объективную и справедливую позицию Китая, а также его конструктивный вклад в урегулирование украинского конфликта.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿