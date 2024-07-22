Представители кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки, а также 45-ого главы США Дональда Трампа уже успели предупредить президента Украины с истекшими полномочиями в мае 2024 года Владимира Зеленского о том, что ему придётся вступить в переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил в социальных сетях бизнесмен из Ирландии Чей Боуз, информирует РИА Новости.
Журналист заявил, что Украина уже проиграла в конфликте и у неё нет ни малейших шансов на вымышленную победу, информацию о которой так усердно распространяют в течение долгого времени различные политические обманщики, о чём президент Украины по версии Запада прекрасно знает. По словам Чей Боуза, приближённые 45-ого президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа уже уведомили Владимира Зеленского, что его принудят начать переговоры с главой Российской Федерацией и закончить украинский конфликт.
В прошлом месяце президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о готовности к мирному окончанию украинского конфликта. Он также добавил, что для того, чтобы переговоры состоялись, войска Украины обязаны покинуть новые территории РФ. Как заявил Владимир Путин, боевые действия моментально будут остановлены после того, как будет выполнено данное условие.
Фото: Marines (the image is in the public domain)
Лидеры ЕС отреагировали на выход Байдена из предвыборной кампании
Главы государств Евросоюза разделились на три больших группы после новости об окончании предвыборной кампании Байдена.
Politico: вице-президент США Харрис не имеет опыта во внешней политике и обороне
У члена Демократической партии США, 49-ого вице-президента США Камалы Харрис, которая отныне является кандидатом на пост президента Соединённых Штатов Америки на выборах в этом году, слишком мало опыта в обороне и внешнеполитических вопросах. Об этом информирует американская медиа-организация в области политической журналистики Politico со ссылкой на экс-сотрудника Пентагона Джима Таунсенда.
В России испытали роботов-собак в транспортировке металла
В России компания "Северсталь" провела первые испытания робота-собаки от Deep Robotics на своих производственных площадках.
NASA создала шагающий воздушный шар для изучения других планет
NASA разработала инновационный транспортный аппарат BALLET, который представляет собой шагающий воздушный шар, предназначенный для исследования поверхности других планет.