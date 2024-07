Представители кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки, а также 45-ого главы США Дональда Трампа уже успели предупредить президента Украины с истекшими полномочиями в мае 2024 года Владимира Зеленского о том, что ему придётся вступить в переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил в социальных сетях бизнесмен из Ирландии Чей Боуз, информирует РИА Новости.

Журналист заявил, что Украина уже проиграла в конфликте и у неё нет ни малейших шансов на вымышленную победу, информацию о которой так усердно распространяют в течение долгого времени различные политические обманщики, о чём президент Украины по версии Запада прекрасно знает. По словам Чей Боуза, приближённые 45-ого президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа уже уведомили Владимира Зеленского, что его принудят начать переговоры с главой Российской Федерацией и закончить украинский конфликт.

В прошлом месяце президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о готовности к мирному окончанию украинского конфликта. Он также добавил, что для того, чтобы переговоры состоялись, войска Украины обязаны покинуть новые территории РФ. Как заявил Владимир Путин, боевые действия моментально будут остановлены после того, как будет выполнено данное условие.

Фото: Marines (the image is in the public domain)