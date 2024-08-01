Президент Украины с истекшими полномочиями в мае 2024 года Владимир Зеленский порой заявляет о совершенно разных вещах. Он одновременно сообщает о переговорах с РФ и о невозможности окончить вооружённый конфликт. Об этом информировал депутат Верховной рады Украины IX созыва, ранее — член партии "Слуга народа" Александр Дубинский, который на данный момент пребывает в следственном изоляторе, пишет РИА Новости.
В мессенджере Telegram украинский журналист предположил, что отныне существует сразу два Зеленских. Первый из них утверждает, что переговоры о приостановлении боевых действий невозможны, пока солдаты Российской Федерации находятся на какой-либо части Украины. Другой же сообщает о том, что план по окончании вооружённого конфликта будет готов уже в конце осени текущего года, а полное завершение наступит до конца 2024 года.
Фото: president.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Депутат Судзуки рассказал о встрече с замглавы МИД России Галузиным
Депутат Палаты представителей Парламента Японии Мунэо Судзуки, который недавно посетил Россию, рассказал об основных темах разговора с заместителем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Михаилом Галузиным. Об этом он сообщил в личном блоге, информирует РИА Новости.
НОАК: проход канадского фрегата через Тайваньский пролив подрывает стабильность
Проход военного судна, который принадлежит Канаде, через Тайваньский пролив создаёт угрозу стабильности. Об этом сказано в заявлении Восточного театра боевого командования НОАК, информирует РИА Новости.
Победительница "Пацанок" Кира Медведева сыграла главную роль в сериале "Трудная"
Победительница шоу "Пацанки" Кира Медведева впервые сыграла главную роль в сериале "Трудная", который покажут в онлайн-кинотеатре Start.
Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым актёром всех времён
Накануне было объявлено, что Роберт Дауни-младший всё-таки возвращается во вселенную Marvel, но не как его любимый персонаж Железный человек, а как злодей из "Фантастической четвёрки" — Доктор Дум.