Президент Украины с истекшими полномочиями в мае 2024 года Владимир Зеленский порой заявляет о совершенно разных вещах. Он одновременно сообщает о переговорах с РФ и о невозможности окончить вооружённый конфликт. Об этом информировал депутат Верховной рады Украины IX созыва, ранее — член партии "Слуга народа" Александр Дубинский, который на данный момент пребывает в следственном изоляторе, пишет РИА Новости.

В мессенджере Telegram украинский журналист предположил, что отныне существует сразу два Зеленских. Первый из них утверждает, что переговоры о приостановлении боевых действий невозможны, пока солдаты Российской Федерации находятся на какой-либо части Украины. Другой же сообщает о том, что план по окончании вооружённого конфликта будет готов уже в конце осени текущего года, а полное завершение наступит до конца 2024 года.

Фото: president.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International license)