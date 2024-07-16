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NYT: Украина собирается завершить конфликт с Россией переговорами
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NYT: Украина собирается завершить конфликт с Россией переговорами

Киевский режим собирается завершить конфликт с Россией путём переговоров, пишет The New York Times.

"Конфликт продолжается уже два с половиной года, и Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путём переговоров", — говорится в публикации.

Автор приводит в подтверждение слова Владимира Зеленского (президентские полномочия закончились 21 мая), который заявил о необходимости участия России в следующем "мирном саммите" по Украине.

Первый "мирный саммит" по украинскому конфликту прошёл 15-16 июня в Швейцарии. Участие приняли делегации от 91 государства и восьми организаций, Россия приглашение не поулчила. На коференции обсуждалась "мирная формула" Зеленского, включая требование о выводе войск ВС РФ за границы 1991 года. Москва исключает возможность переговоров на таких условиях.

Фото: Flickr/Армия США в Европе (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).

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