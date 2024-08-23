В ходе двусторонних переговоров между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и узурпатором Украины Владимиром Зеленским основное внимание было уделено украинскому конфликту.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-брифинге в Киеве по итогам визита премьера Индии на Украину.

Джайшанкар напомнил, что позиция Индии в отношении конфликта основана на необходимости диалога между сторонами для его урегулирования и невозможности достижения мирных решений на поле боя.

Он подчеркнул, что премьер-министр Моди изложил украинской стороне индийскую позицию, согласно которой диалог и дипломатия являются ключом к урегулированию конфликта, а мирные решения не могут быть достигнуты в результате боевых действий.

Моди также обсудил с Зеленским широко распространенное беспокойство на Глобальном Юге относительно последствий конфликта для стран этой части мира. Кроме того, он упомянул о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе визита индийского премьера в Москву в начале июля.

Джайшанкар отметил, что Моди попросил Зеленского оценить как ситуацию в зоне боевых действий, так и дипломатические аспекты ситуации вокруг конфликта. Зеленский подробно остановился на этих темах. Стороны также обсудили вопросы, вызывающие беспокойство в среднесрочной перспективе, такие как ситуация с продовольствием и энергетикой.

Украинская сторона явно выражала желание продолжения вовлеченности Индии в процесс глобального саммита по вопросам мира на Украине, но Джайшанкар подчеркнул, что Индия не согласна с форматом саммита и что приглашение одной из сторон конфликта — прерогатива организаторов, прежде всего Киева.

Джайшанкар также отметил, что существует множество подходов к решению конфликта и что индийская сторона поделилась своими идеями, а также результатами дискуссий со многими другими странами, включая детальное обсуждение в Москве. Украинская сторона, в свою очередь, не только комментировала "привезенные из Москвы" темы, но и много говорила о своем видении.

В конце беседы стороны констатировали, что обсуждаемый вопрос представляет собой сложную комплексную проблему. Джайшанкар охарактеризовал обсуждение как "детальное, очень открытое и во многом очень конструктивное".

Фото: en. kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿