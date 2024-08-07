Аллу Пугачёву обвинили во связях с криминальным миром: так ли это на самом деле?

Певец Игорь Наджиев поделился подробностями конфликта между певицей Аллой Пугачёвой и исполнительницей хита "Ягода-малина" Валентиной Легкоступовой.
Наджиев рассказал, что Легкоступова якобы лично говорила ему о влиянии Пугачевой на её карьеру. По словам Наджиева, Легкоступова утверждала, что к ней на концерт приезжали бандиты, якобы нанятые окружением Пугачевой. Эти люди угрожали Легкоступовой физической расправой и требовали прекратить сотрудничество с определёнными лицами, после чего она практически исчезла с экранов телевизоров. Супруг Валентины, Юрий Фирсов, также вспоминал, что Легкоступовой угрожали в Туле, сообщает News.ru.
В 1980–1990-х годах многие артисты действительно пользовались услугами криминала, чтобы защитить свои интересы и финансы. По словам концертного директора Сергея Лаврова, в те годы деньги выплачивались наличными, и к бандитам обращались, чтобы вернуть средства или обеспечить безопасность. Певец Роман Жуков подтвердил, что связи с криминальными кругами среди звёзд были обычным явлением, и артистам часто приходилось иметь "крышу". Лавров отметил, что в СССР правоохранительные органы не справлялись со своими обязанностями, что заставляло артистов искать помощи у криминальных авторитетов.
Что касается связи Пугачевой с криминалом, то мнения разделились. Биограф Федор Раззаков отметил, что Примадонна всегда отличалась мстительностью и интригами, однако факт её прямых связей с криминалом подтвердить сложно. Сергей Лавров считает маловероятным, что Пугачева могла угрожать Легкоступовой из-за песни, так как она была влиятельной звездой и не нуждалась в таких методах. Он также подчеркнул, что Пугачева всегда была скупой и обращаться к бандитам из-за песен не имело смысла.
Фото: commons.wikimedia.org/Peter Koard (CC-BY-SA 3.0)
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