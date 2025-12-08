Конфискация российских активов: какие скрытые угрозы поджидают Евросоюз на пути к реализации

Планы Евросоюза по конфискации замороженных российских активов сталкиваются с рядом юридических и политических препятствий, что делает их реализацию в ближайшей перспективе маловероятной. Об этом заявили эксперты в интервью ТАСС.

Проблемы реализации конфискации активов

По словам главы аналитического департамента инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталии Пырьевой, использование замороженных активов может нарушить нормы международного права, что приведет к дипломатическому конфликту.

"Сам факт использования замороженных активов со стороны ЕС будет нарушать нормы международного права, что может спровоцировать дипломатический конфликт и отток активов из ЕС со стороны других стран", — отметила она.

Эксперты также подчеркнули, что применение таких мер может вызвать негативные последствия для самой Евросоюз. Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам", напомнила, что в ЕС обсуждаются не только замораживание, но и возможность экспроприации суверенных активов, хотя таких прецедентов ранее не было.

"Многие европейские политики и регуляторы обоснованно опасаются, что такой шаг может подорвать доверие к безопасности хранения в ЕС активов суверенных и частных инвесторов и вызвать отток капиталов из еврозоны", — отметила она.

Возможные последствия и риски для ЕС

Эксперты отмечают, что любые шаги в отношении российских активов могут спровоцировать зеркальные меры со стороны России, а также привести к судебным искам, что дополнительно сдерживает инициативу европейских структур. В условиях этого риска ЕС пытается искать пути для того, чтобы избежать дипломатических и экономических последствий от возможной конфискации.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность принятия решений без единогласного согласия всех стран-членов ЕС в условиях серьезных экономических потрясений. Это могло бы позволить ЕС предотвратить ситуацию, при которой одно государство заблокирует продление санкций, открыв таким образом доступ России к активам.

Реакция России на угрозу конфискации

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявлял, что обсуждаемая в Европе конфискация российских активов будет фактически являться актом воровства.

Как сообщил ТАСС, министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что российским властям уже представлены предложения по возможным ответным мерам на изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не оставит эти действия без ответа.