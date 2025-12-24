Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шведский стол в отеле
Шведский стол в отеле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:33

Конец привычного всё включено откладывается: что на самом деле происходит со шведским столом

Шведский стол в курортных отелях изменят без отказа от формата – ТурПром

Формат "шведского стола", привычный для российских туристов в Турции и Египте, не исчезнет, несмотря на тревожные слухи, активно циркулирующие в медиа. Об этом сообщает издание ТурПром, изучившее последние тенденции в сфере гостеприимства. Речь идет не об отказе от популярной системы питания, а о ее глубокой трансформации, связанной с экономическими, санитарными и экологическими факторами.

Почему заговорили о "конце" шведского стола

В последние годы отельная индустрия столкнулась с целым рядом вызовов. Пандемия, рост издержек, ужесточение санитарных требований и проблема пищевых отходов заставили отельеров пересматривать привычные форматы обслуживания гостей. На этом фоне появились сообщения о возможном отказе от "шведского стола" в пользу альтернативных решений.

Однако, как отмечают эксперты, полный демонтаж этой системы не планируется. Причина проста: "шведский стол" остается одним из ключевых конкурентных преимуществ курортных отелей Турции и Египта, особенно для туристов из России, привыкших к широкому выбору блюд и свободе в питании.

Трансформация вместо отказа

Специалисты говорят не о конце формата, а о его переосмыслении. В центре изменений — контроль качества, снижение избыточного потребления и повышение гигиенических стандартов. Все это должно сделать питание более рациональным как для гостей, так и для самих отелей.

"Вместо того, чтобы говорить о конце шведского стола, мы должны говорить о его трансформации", — отмечает Антонио Хесус Лейва Мартин, тренер в сфере корпоративного питания и напитков.

По его словам, формат "шведского стола" фактически "изобретает себя заново", адаптируясь к новым требованиям рынка и ожиданиям клиентов.

Каким станет новый формат

Одним из ключевых изменений станет сокращение зон самообслуживания и появление большего числа станций с персоналом. Это позволит точнее контролировать порции и снизить риски распространения инфекций. Также ожидается переход к меньшим порциям с более частым обновлением блюд, что повысит их свежесть.

Отдельное внимание будет уделено устойчивому развитию. Отели намерены сокращать пищевые отходы, чаще использовать местные продукты и предлагать более компактный, но качественный ассортимент. Такой подход, по оценкам экспертов, способен одновременно снизить издержки и сохранить высокий уровень удовлетворенности гостей.

Свобода выбора как ключевая ценность

Несмотря на изменения, основная философия "шведского стола" сохранится. Эксперты подчеркивают, что его популярность основана на базовой потребности туристов в свободе выбора и отсутствии жестких ограничений, особенно на завтраках и при системе "все включено".

Поэтому речь идет не о ликвидации формата, а о переходе от перегруженных и неэффективных линий раздачи к более продуманной модели. Она должна сочетать гигиену, визуальную привлекательность и ощущение ценности для гостя без потери разнообразия.

Что это значит для российских туристов

Россиянам, планирующим отдых в Турции и Египте, не стоит опасаться исчезновения "шведского стола". Однако стоит быть готовыми к тому, что питание в отелях станет более структурированным, а ассортимент — менее избыточным, но более качественным.

Такая эволюция формата отражает способность туристической отрасли адаптироваться к новым условиям, сохраняя при этом то, за что гости ценят курортный отдых — комфорт, выбор и предсказуемость сервиса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туроператоры предлагают бюджетные варианты для новогодних каникул — PrimaMedia сегодня в 8:15
Горящие туры исчезают, но не все потеряно: где найти самые дешевые направления перед праздниками

Горящие туры перед Новым годом почти исчезли, но туристам всё ещё доступны отдельные бюджетные направления и необычные акции.

Читать полностью » Зимой море в Турции остывает до +16 и купание срывается сегодня в 7:47
Зимние туры выглядят выгодно — но на месте ждёт неприятный сюрприз: где зимой не стоит бронировать тур

Зимние распродажи могут быть заманчивыми, но не разочаруйтесь от неожиданного климата на популярных курортах. Узнайте, где вас ждут комфортные условия, а где — сплошные сюрпризы.

Читать полностью » Самарканд сочетает архитектуру эпохи Темура и современную городскую жизнь — гиды сегодня в 3:22
На перекрёстке эпох и маршрутов: почему этот восточный город невозможно забыть

Самарканд — древний город Шёлкового пути, где архитектурные ансамбли и традиционная кухня раскрывают историю Востока без громких слов.

Читать полностью » Ночной рынок Зыонг Донг стал главной вечерней точкой притяжения Фукуока — Турпром вчера в 22:58
Ароматы моря и огни побережья: почему вечер на Фукуоке начинается именно с рынка Зыонг Донг

Ночной рынок Зыонг Донг на Фукуоке — это еда, сувениры и атмосфера острова в одном месте. Разбираемся, зачем туристы приходят сюда каждый вечер.

Читать полностью » Монастырь Гегард вырубили в базальтовых скалах ущелья Азат вчера в 18:18
Высечены в скалах и ущельях: монастыри Армении, от которых мурашки

Армянские монастыри — это не просто история, а живые воплощения культуры. Путешествуйте по всемирному наследию и откройте глубину духовности страны.

Читать полностью » Таиланд сохранил безвизовый въезд для россиян на 60 дней в 2026 — МИД Таиланда вчера в 16:01
Власти Таиланда сняли интригу перед сезоном: правила въезда для россиян не ужесточают

Власти Таиланда решили оставить без изменений визовые условия для россиян в 2026 году. Россияне смогут находиться в стране 60 дней без визы, что подчеркивает важность остающихся туристов.

Читать полностью » Средний новогодний тур за границу оценили в 150–200 тыс рублей на человека — АТОР вчера в 15:03
Цены на Новый год за рубежом вышли на новый уровень: какой чек ждёт туристов

Новогодние каникулы за границей обойдутся россиянам в 150-250 тысяч рублей. Узнайте, сколько стоит отдых и как цены отличаются от российских туров.

Читать полностью » Рост НДС увеличит издержки турбизнеса и стоимость туров — АТОР вчера в 14:42
Цены на отдых в России в 2026 могут "взлететь", а турист — не улететь: рынок готовит сюрприз

Стоимость отдыха в России в 2026 году изменится из-за налоговой реформы и неопределенности с Анапой. Узнайте, как это повлияет на туристов и направления!

Читать полностью »

Новости
Общество
Секрет удачного подарка ребенку прост — эксперт по этикету Грохотова
Россия
1990-е годы стали самым желанным десятилетием для Нового года — аналитики
Красота и здоровье
Пациенты оценили медицину регионов России в 2025 году — аналитики
Технологии
Искусственный интеллект стал фактором массовых увольнений — The Indian Express
Общество
Из Почты России за год ушли около 40 тысяч сотрудников — Mash
Недвижимость
Деньги капают в пустой квартире: раскрыт способ законно снизить счёт ЖКХ зимой
Наука
Археологи нашли участок Императорской дороги династии Цинь в Китае – South China Morning Post
Общество
Инвалид-колясочник Илья Желнов за год посетил 68 стран и поставил рекорд
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet