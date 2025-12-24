Конец привычного всё включено откладывается: что на самом деле происходит со шведским столом

Формат "шведского стола", привычный для российских туристов в Турции и Египте, не исчезнет, несмотря на тревожные слухи, активно циркулирующие в медиа. Об этом сообщает издание ТурПром, изучившее последние тенденции в сфере гостеприимства. Речь идет не об отказе от популярной системы питания, а о ее глубокой трансформации, связанной с экономическими, санитарными и экологическими факторами.

Почему заговорили о "конце" шведского стола

В последние годы отельная индустрия столкнулась с целым рядом вызовов. Пандемия, рост издержек, ужесточение санитарных требований и проблема пищевых отходов заставили отельеров пересматривать привычные форматы обслуживания гостей. На этом фоне появились сообщения о возможном отказе от "шведского стола" в пользу альтернативных решений.

Однако, как отмечают эксперты, полный демонтаж этой системы не планируется. Причина проста: "шведский стол" остается одним из ключевых конкурентных преимуществ курортных отелей Турции и Египта, особенно для туристов из России, привыкших к широкому выбору блюд и свободе в питании.

Трансформация вместо отказа

Специалисты говорят не о конце формата, а о его переосмыслении. В центре изменений — контроль качества, снижение избыточного потребления и повышение гигиенических стандартов. Все это должно сделать питание более рациональным как для гостей, так и для самих отелей.

"Вместо того, чтобы говорить о конце шведского стола, мы должны говорить о его трансформации", — отмечает Антонио Хесус Лейва Мартин, тренер в сфере корпоративного питания и напитков.

По его словам, формат "шведского стола" фактически "изобретает себя заново", адаптируясь к новым требованиям рынка и ожиданиям клиентов.

Каким станет новый формат

Одним из ключевых изменений станет сокращение зон самообслуживания и появление большего числа станций с персоналом. Это позволит точнее контролировать порции и снизить риски распространения инфекций. Также ожидается переход к меньшим порциям с более частым обновлением блюд, что повысит их свежесть.

Отдельное внимание будет уделено устойчивому развитию. Отели намерены сокращать пищевые отходы, чаще использовать местные продукты и предлагать более компактный, но качественный ассортимент. Такой подход, по оценкам экспертов, способен одновременно снизить издержки и сохранить высокий уровень удовлетворенности гостей.

Свобода выбора как ключевая ценность

Несмотря на изменения, основная философия "шведского стола" сохранится. Эксперты подчеркивают, что его популярность основана на базовой потребности туристов в свободе выбора и отсутствии жестких ограничений, особенно на завтраках и при системе "все включено".

Поэтому речь идет не о ликвидации формата, а о переходе от перегруженных и неэффективных линий раздачи к более продуманной модели. Она должна сочетать гигиену, визуальную привлекательность и ощущение ценности для гостя без потери разнообразия.

Что это значит для российских туристов

Россиянам, планирующим отдых в Турции и Египте, не стоит опасаться исчезновения "шведского стола". Однако стоит быть готовыми к тому, что питание в отелях станет более структурированным, а ассортимент — менее избыточным, но более качественным.

Такая эволюция формата отражает способность туристической отрасли адаптироваться к новым условиям, сохраняя при этом то, за что гости ценят курортный отдых — комфорт, выбор и предсказуемость сервиса.