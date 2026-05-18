Девушка включает кондиционер пультом
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:16

Мобильный кондиционер кажется спасением от жары: почему жильцы сталкиваются с неприятным подвохом

Для обычной комнаты до двадцати пяти квадратных метров чаще всего хватает кондиционера мощностью чуть больше двух киловатт холода, рассказал руководитель климатической компании "Аквилон" Леонид Кучин. О том, как правильно выбрать кондиционер для жилья, специалист рассказал в комментарии для NewsInfo.

Ранее издание "Российская газета" сообщило, что большинство жителей столицы спасается от жары с помощью кондиционеров и вентиляторов на работе и дома. А вот горожанам, которые не успели установить систему охлаждения заранее, повезло меньше. Установщиков придется ждать как минимум неделю.

Кучин пояснил, что при выборе кондиционера важно смотреть не на электрическую мощность, а на мощность охлаждения. Именно от нее зависит, справится ли техника с конкретной комнатой.

"На одну комнату устанавливают три-четыре киловатта холода. Если обычная комната до двадцати пяти метров, хватает мощности два и два киловатта. Если больше, либо сторона южная и днем будет самое солнце, лучше поставить запасом на три-четыре киловатта", — пояснил Кучин.

Эксперт добавил, что инверторные модели удобнее обычных кондиционеров без инвертора. Они плавно регулируют обороты компрессора, помогают экономить электроэнергию и точнее поддерживают температуру в помещении.

Обычные модели, по словам Кучина, работают по принципу старого холодильника. Они то включаются, то выключаются, из-за чего помещение может сначала переохлаждаться, а затем снова перегреваться.

"Допустим, выставили двадцать два градуса, автоматика кондиционера подстраивается под этот температурный режим, а модели без автоматики переохлаждают, потом комната перегревается, потом он включается, опять переохлаждает. Это как в машине. Есть машины с климат-контролем, а есть машины просто с кондиционером. И приходится постоянно у машин с кондиционером то включать, то выключать его", — пояснил эксперт.

Специалист сравнил сплит-системы с мобильными кондиционерами. Он назвал сплит-системы более удобным вариантом для жилья по сравнению с мобильными кондиционерами. Мобильные модели не требуют монтажа, однако создают больше шума, требуют отвода теплого воздуха в окно и могут быть неудобны из-за необходимости сливать конденсат.

