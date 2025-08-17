Холод — не главное: куда дует кондиционер, важнее, чем сколько градусов
В жару кондиционер — наше спасение. Но неправильное использование может обернуться головной болью, воспалениями и обострением хронических заболеваний. О том, как пользоваться кондиционером безопасно, Газете. Ru рассказала эксперт Наталья Соколова.
Опасен не холод, а перепад
Самая частая ошибка — установка слишком низкой температуры в помещении. Вроде бы приятно, когда дома +20, а на улице +33. Но на деле организм испытывает стресс от резкого перепада температур.
"Разница между температурой на улице и в комнате не должна превышать 5-7 градусов", — напоминает Соколова.
Если за окном жара +33, начинайте с +26…+28 градусов. Только потом, постепенно, можно снижать до комфортных +22…+25.
Куда дует холодный воздух?
Особенно важно — направление воздушного потока. Холодный воздух не должен попадать прямо на человека, особенно:
- во время сна;
- если у вас чувствительные суставы, шея или дыхательные пути.
Решение простое:
- отрегулируйте жалюзи;
- включите функцию рассеивания воздуха;
- активируйте режим "Комфортный сон" — он плавно повышает температуру ночью на 2 °C, предотвращая переохлаждение.
Чистота — залог здоровья
Грязные фильтры — это не только неприятный запах, но и:
- бактерии и плесень;
- ухудшение качества воздуха;
- снижение эффективности охлаждения.
Обслуживайте кондиционер регулярно, особенно перед началом летнего сезона. Идеально — хотя бы дважды в год.
