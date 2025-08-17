Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кондиционер
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:16

Холод — не главное: куда дует кондиционер, важнее, чем сколько градусов

Эксперт предупредила: кондиционер может вызвать воспаление при неправильной настройке

В жару кондиционер — наше спасение. Но неправильное использование может обернуться головной болью, воспалениями и обострением хронических заболеваний. О том, как пользоваться кондиционером безопасно, Газете. Ru рассказала эксперт Наталья Соколова.

Опасен не холод, а перепад
Самая частая ошибка — установка слишком низкой температуры в помещении. Вроде бы приятно, когда дома +20, а на улице +33. Но на деле организм испытывает стресс от резкого перепада температур.

"Разница между температурой на улице и в комнате не должна превышать 5-7 градусов", — напоминает Соколова.

Если за окном жара +33, начинайте с +26…+28 градусов. Только потом, постепенно, можно снижать до комфортных +22…+25.

Куда дует холодный воздух?
Особенно важно — направление воздушного потока. Холодный воздух не должен попадать прямо на человека, особенно:

  • во время сна;
  • если у вас чувствительные суставы, шея или дыхательные пути.

Решение простое:

  • отрегулируйте жалюзи;
  • включите функцию рассеивания воздуха;
  • активируйте режим "Комфортный сон" — он плавно повышает температуру ночью на 2 °C, предотвращая переохлаждение.

Чистота — залог здоровья
Грязные фильтры — это не только неприятный запах, но и:

  • бактерии и плесень;
  • ухудшение качества воздуха;
  • снижение эффективности охлаждения.

Обслуживайте кондиционер регулярно, особенно перед началом летнего сезона. Идеально — хотя бы дважды в год.

Читайте также

Стоматолог из Лондона назвал 6 признаков, которые указывают на проблемы с зубами у детей сегодня в 22:51

Маленькие треугольники и прозрачная эмаль: как форма зубов может предсказать будущие болезни

Лондонский стоматолог раскрыл 6 тревожных признаков, которые могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем зубов у детей. Не игнорируйте эти советы!

Читать полностью » Гарвардский профессор усомнился в роли молока в профилактике переломов сегодня в 17:29

Остеопороз не боится молока: в чём настоящая защита костей

Новые исследования ставят под сомнение роль молока в укреплении костей. Учёные выявили слабую связь с профилактикой переломов, влияние молочной индустрии на науку и альтернативные источники кальция — от сардин до зелени.

Читать полностью » Активное обучение: естественный способ защитить мозг от старения сегодня в 16:29

20 минут в день — и мозг начинает строить новые нейронные связи: секрет ясного ума в любом возрасте

Активное обучение поможет сохранить ясность ума! Узнайте, как программирование, музыка и творчество укрепляют память, развивают гибкость мышления и защищают от деменции.

Читать полностью » Эксперты рассказали, какие процедуры можно исключить из ухода за волосами сегодня в 16:10

Выбираем правильный уход: какие процедуры не нужны вашим волосам

Уход за волосами становится проще! Узнайте, как hair minimalism меняет наш подход к красоте и здоровью волос без лишних затрат и усилий.

Читать полностью » Spongiibacter nanhainus: бактерия из глубин может стать спасением от рака сегодня в 15:24

Морская бездна спасает жизни: обнаружен сахар, уничтожающий раковые клетки

Ученые обнаружили в океанских глубинах бактерию Spongiibacter nanhainus, выделяющую вещество EPS 3.9. Оно показывает удивительные свойства в борьбе с раком, вызывая самоуничтожение раковых клеток и стимулируя иммунитет.

Читать полностью » Как сегодня в 15:17

8 модных образов Энн Хэтэуэй из "Дьявол носит Prada 2", которые взбудоражат мир моды в 2025 году

Энн Хэтэуэй вновь в образе Энди Сакс! Узнайте, как стильные наряды из "Дьявол носит Prada 2" определят моду 2025 года и что ждет поклонников.

Читать полностью » Психиатр Ковтун: осенью фиксируется до 20% больше случаев психических заболеваний сегодня в 14:27

Осень, которая крадёт настроение и силы

Психиатры рассказали, почему осенью растёт число психических расстройств, как темнота влияет на мозг и какие привычки помогают избежать сезонной депрессии.

Читать полностью » Опасный храп: врач раскрыл связь с апноэ и болезнями сердца сегодня в 14:13

Храп – это не просто звук: проверьте, не грозит ли вам смертельная опасность

Храп может быть симптомом обструктивного апноэ сна, опасного состояния, вызывающего остановки дыхания. Врач рекомендует обследование при длительном храпе для своевременной диагностики и лечения.

Читать полностью »

