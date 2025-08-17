Холод — не главное: куда дует кондиционер, важнее, чем сколько градусов

В жару кондиционер — наше спасение. Но неправильное использование может обернуться головной болью, воспалениями и обострением хронических заболеваний. О том, как пользоваться кондиционером безопасно, Газете. Ru рассказала эксперт Наталья Соколова.

Опасен не холод, а перепад

Самая частая ошибка — установка слишком низкой температуры в помещении. Вроде бы приятно, когда дома +20, а на улице +33. Но на деле организм испытывает стресс от резкого перепада температур.

"Разница между температурой на улице и в комнате не должна превышать 5-7 градусов", — напоминает Соколова.

Если за окном жара +33, начинайте с +26…+28 градусов. Только потом, постепенно, можно снижать до комфортных +22…+25.

Куда дует холодный воздух?

Особенно важно — направление воздушного потока. Холодный воздух не должен попадать прямо на человека, особенно:

во время сна;

если у вас чувствительные суставы, шея или дыхательные пути.

Решение простое:

отрегулируйте жалюзи;

включите функцию рассеивания воздуха;

активируйте режим "Комфортный сон" — он плавно повышает температуру ночью на 2 °C, предотвращая переохлаждение.

Чистота — залог здоровья

Грязные фильтры — это не только неприятный запах, но и:

бактерии и плесень;

ухудшение качества воздуха;

снижение эффективности охлаждения.

Обслуживайте кондиционер регулярно, особенно перед началом летнего сезона. Идеально — хотя бы дважды в год.