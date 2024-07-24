Минфин России отклонил инициативу о внедрении налогового вычета на приобретение кондиционеров. Данная информация содержится в официальном ответе ведомства на запрос заместителя председателя Государственной Думы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Ранее Даванков обратился к главе Минфина Антону Силуанову с предложением рассмотреть возможность введения мер социальной поддержки для семей с детьми при покупке и монтаже кондиционеров. По мнению депутата, наиболее эффективным решением могло бы стать предоставление налогоплательщикам права на получение имущественного налогового вычета по НДФЛ за приобретение кондиционеров.

Однако министерство не поддержало эту идею, аргументируя свою позицию тем, что НДФЛ является ключевым источником формирования доходной части бюджета РФ, за счет которого осуществляется социальная поддержка определенных категорий граждан. Минфин считает, что инициативы по поддержке отдельных групп населения путем введения новых налоговых льгот не должны затрагивать НДФЛ, так как это может ограничить возможности региональных властей по самостоятельному решению соответствующих вопросов.

Кроме того, ведомство отметило, что процедура подготовки проектов заключений и официальных отзывов правительства РФ регламентирована и предусматривает комплексный анализ поступивших законодательных инициатив заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также процедуры межведомственного согласования.

В заключение Минфин подчеркнул, что позиция отдельного федерального органа исполнительной власти по соответствующим законодательным инициативам не может рассматриваться как консолидированная.

Фото: commons.wikimedia.orgТийа Монто(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)