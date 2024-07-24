Минфин России отклонил инициативу о внедрении налогового вычета на приобретение кондиционеров. Данная информация содержится в официальном ответе ведомства на запрос заместителя председателя Государственной Думы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, который оказался в распоряжении РИА Новости.
Ранее Даванков обратился к главе Минфина Антону Силуанову с предложением рассмотреть возможность введения мер социальной поддержки для семей с детьми при покупке и монтаже кондиционеров. По мнению депутата, наиболее эффективным решением могло бы стать предоставление налогоплательщикам права на получение имущественного налогового вычета по НДФЛ за приобретение кондиционеров.
Однако министерство не поддержало эту идею, аргументируя свою позицию тем, что НДФЛ является ключевым источником формирования доходной части бюджета РФ, за счет которого осуществляется социальная поддержка определенных категорий граждан. Минфин считает, что инициативы по поддержке отдельных групп населения путем введения новых налоговых льгот не должны затрагивать НДФЛ, так как это может ограничить возможности региональных властей по самостоятельному решению соответствующих вопросов.
Кроме того, ведомство отметило, что процедура подготовки проектов заключений и официальных отзывов правительства РФ регламентирована и предусматривает комплексный анализ поступивших законодательных инициатив заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также процедуры межведомственного согласования.
В заключение Минфин подчеркнул, что позиция отдельного федерального органа исполнительной власти по соответствующим законодательным инициативам не может рассматриваться как консолидированная.
Фото: commons.wikimedia.orgТийа Монто(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
G7 ещё не приняла решение по поводу использования активов России
По итогам встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран "Большой семерки" (G7) в Рио-де-Жанейро не было принято окончательного решения относительно использования замороженных российских активов для оказания поддержки Украине. Об этом сообщил глава японского финансового ведомства Сюнъити Судзуки, отметив, что обсуждение данного вопроса продолжится.
Стало известно, о чём будет говорить Байден в обращении к нации
Глава Соединенных Штатов Джо Байден планирует обратиться к нации с важным заявлением. В своей речи он объяснит причины отказа от борьбы за президентский пост, акцентируя внимание на необходимости передачи полномочий представителям нового поколения.
Путин выступил с поздравлением следственных органов
Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность работникам и ветеранам следственных органов страны в связи с их профессиональным торжеством, отметив их преданность служебному долгу и эффективную добросовестную деятельность.
Диетолог Соломатина: сухофрукты проходят обработку диоксидом серы
Магазинные сухофрукты проходят обработку диоксидом серы. Кроме того, от их употребления стоит отказаться аллергикам и людям с диабетом. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.