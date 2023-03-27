Ближайший концерт певицы Ани Лорак в Краснодаре, который должен был состояться 27 апреля, отменен в связи с позицией артистки, касаемо специальной военной операцией на Украине. Жители города настоятельно требовали упразднить ее выступление, мэр Евгений Наумов "поддержал горожан".
"Концерт Ани Лорак в Краснодаре отменен. Певица должна была выступить во дворце спорта "Олимп" 27 апреля. Однако жители оказались против этого из-за высказываний певицы"
Глава города также указал на отсутствие каких-либо гарантий, что денежные средства от проведения концерта не будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины.
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