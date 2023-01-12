Комстрой Петербурга мог потратить 5,2 миллиарда рублей на несуществующие контракты с "МСУ "Регион"

На время проведения внеплановой проверки Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу заблокировало тендер "Фонда капитального строительства и реконструкции" на строительство здания школы "Олимпийского резерва" в Курортном районе. О нарушениях сообщили сразу двое участников торгов.
В ноябре 2022 года Комитет по государственному заказу в интересах "Фонда капитального строительства и реконструкции" анонсировал тендер на сумму 309 миллионов рублей разработку проекта и строительство школы "Олимпийского резерва".
В тендере победила сомнительная компания "МСУ "Регион". Согласно приложению к заявке на участие в тендере, организация якобы выполнила 19 строительных господрядов. Из них комиссия учла 12, их общая сумма составила более чем 5 миллиардов рублей.
Однако, данным базы "СПАРК-Интерфакс" и Федеральной налоговой службы, годовая выручка "МСУ "Регион", годовая выручка компании не превышала 200 миллионов рублей.
Несмотря на нестыковки в отчетах, компания получила максимальные баллы в категории "Опыт".
В сентябре 2022 года "МСУ "Регион" получила еще один контракт стоимостью 358,7 миллиона рублей на строительство подстанции скорой помощи в Петергофе. Но после жалобы второго участника "Новый город" торги ушли на проверку.
Руководство "Нового города" указало на нестыковки в финансовых показателях "МСУ "Регион". В результате выявленных нарушений победа была отдана "Новый город".
Примечательно, что закупочные комиссии тендеров двух перечисленных объектов возглавлял заместитель председателя Комитета по строительству Александр Постраш, имя которого недавно фигурировало в скандале, связанном с реконструкцией здания "Мюзик-Холла".
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