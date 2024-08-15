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Как правильно сделать компостную кучу
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Идеальная компостная куча за 5 простых шагов: огородникам на заметку

Как правильно сделать компостную кучу

Компостирование — это отличный способ переработки органических отходов и улучшения качества почвы. Этот процесс помогает уменьшить количество отходов и обогатить почву.

Состав компоста

Используйте отходы (фрукты, овощи), траву, листья и другие органические материалы. Избегайте мяса, молочных продуктов и жирных отходов.

Слойность

Создавайте слои из зеленых (азотистых) и коричневых (углеродистых) материалов для ускорения разложения. Пример соотношения — 2 части коричневых материалов на 1 часть зеленых.

Увлажнение

Убедитесь, что компостная куча остается влажной, но не слишком сырой. Если она слишком сухая, добавьте немного воды; если слишком влажная — добавьте больше коричневых материалов.

Перемешивание

Регулярно перемешивайте компостную кучу для улучшения аэрации и ускорения разложения.

Фото: commons.wikimedia.org/commons(Creative Commons CC0 License)

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