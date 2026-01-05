Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:04

Комплимент с подвохом: Трамп назвал Маска супергением, но оставил 20 процентов сомнений

Трамп назвал Маска хорошим парнем и отметил его лучшие побуждения — РИА Новости

Дональд Трамп снова сделал комплимент Илону Маску, но с оговоркой: даже "супергений" может ошибаться. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова президента США, сказанные в разговоре с журналистами. Трамп охарактеризовал предпринимателя как человека, который действует из лучших побуждений, однако не всегда принимает безупречные решения.

"80 процентов супергений": как Трамп описал Маска

Во время общения с прессой Дональд Трамп дал оценку личности Илона Маска, назвав его "на 80 процентов супергением". Остальные "20 процентов", по словам политика, приходятся на ошибки, которые бизнесмен допускает, как и любой человек. При этом президент США подчеркнул, что относится к Маску позитивно и считает его "хорошим парнем".

"Илон — замечательный. Я говорю про Илона, что он на 80 процентов супергений, а остальные его 20 процентов совершают ошибки. Но он хороший парень. Он действует из лучших побуждений", — объяснил Трамп.

Формулировка прозвучала как попытка одновременно отметить выдающиеся качества предпринимателя и обозначить, что его действия не следует воспринимать как безошибочные. РИА Новости уточняет, что комментарий прозвучал именно в формате ответа журналистам.

Контекст: налоги и рекордное состояние Маска

В материале РИА Новости также напоминается о нескольких заявлениях и событиях, связанных с Маском ранее. В частности, предприниматель признавался, что заплатил в казну настолько много налогов, что компьютер налоговой службы США якобы не выдержал и "сломался". Эта деталь приводится как часть публичного образа бизнесмена и его финансовых масштабов.

Кроме того, ранее сообщалось, что Маск стал первым человеком в истории, чьё состояние превысило 700 миллиардов долларов. Новый рекорд был связан с отменой штатом Делавэр решения нижестоящего суда, которое аннулировало присуждение бизнесмену опционов на акции Tesla. Именно эта юридическая развязка, отмечается в сообщении, стала одним из факторов роста состояния предпринимателя.

