Комплексный подход к лечению диабета: почему мониторинг и лекарства — это неотъемлемая часть борьбы с болезнью

Контроль уровня сахара в крови остаётся одной из самых обсуждаемых тем среди людей с диабетом и преддиабетом. Многие пациенты полагают, что для эффективного управления заболеванием достаточно изменить питание и повысить физическую активность, считая это безопасным и простым решением. Однако специалисты утверждают, что такой подход подходит далеко не всем. Об этом сообщает издание Metrópoles.

Естественный контроль уровня глюкозы

Естественный контроль уровня глюкозы включает в себя несколько привычек, которые способствуют более эффективному использованию инсулина организмом. Среди них — сбалансированное питание, регулярная физическая активность, контроль массы тела, нормализация сна и снижение уровня стресса. Эти факторы помогают снизить резкие колебания уровня сахара в крови и поддерживают обмен веществ. При этом специалисты рекомендуют включать в рацион продукты, богатые клетчаткой, такие как зелёные овощи и салаты, а также белки.

Для людей, у которых нарушения были выявлены на ранней стадии, когда поджелудочная железа ещё вырабатывает достаточно инсулина, таких мер может быть достаточно для поддержания нормальных показателей. Важно, как отмечает эндокринолог Ренато Зилли, не затягивать с вмешательством.

"Чем раньше будет проведено вмешательство, тем выше вероятность положительного результата, достигаемого исключительно за счёт изменения привычек", — говорит эндокринолог, член Бразильского общества эндокринологии и метаболизма Ренато Зилли.

Почему диета и спорт помогают не всем

Развитие диабета индивидуально для каждого пациента, и универсального пути к решению проблемы нет. На возможность контроля уровня сахара с помощью диеты и физической активности влияют такие факторы, как длительность заболевания, степень инсулинорезистентности и способность поджелудочной железы вырабатывать инсулин.

"На ранних стадиях, когда поджелудочная железа ещё функционирует достаточно хорошо, изменение образа жизни может нормализовать уровень глюкозы. В других случаях происходит постепенная потеря этой функции, и медикаментозное лечение становится необходимым", — объясняет Ренато Зилли.

Кроме того, на уровень сахара в крови могут повлиять внешние факторы, такие как перепады температуры, сезонные колебания или изменения режима дня. Врачи предупреждают, что эти изменения могут оказывать сильное влияние на людей с диабетом, особенно в холодное время года.

Когда лекарства становятся необходимыми

При выраженной инсулинорезистентности или сниженной выработке инсулина медикаментозное лечение становится необходимым для нормализации уровня сахара. Лекарства помогают организму более эффективно использовать инсулин или компенсировать его дефицит.

Эндокринолог Джейси Алвес подчёркивает, что своевременно назначенные препараты могут не только стабилизировать уровень сахара в крови, но и снизить риск инфаркта, улучшить состояние печени при жировой дистрофии и способствовать снижению веса.

Как врач принимает решение о лечении

Для правильной оценки состояния эндокринолог анализирует уровень сахара натощак и показатель HbA1c, который отражает средний уровень сахара за последние три месяца. В некоторых случаях проводится непрерывный мониторинг уровня сахара, чтобы выявить скрытые колебания в течение дня. Также специалисты учитывают массу тела пациента, окружность талии, уровень холестерина, наследственность и наличие осложнений. Этот комплексный подход позволяет выбрать оптимальное лечение и минимизировать риски.

Естественный контроль и медикаментозное лечение

Естественные методы контроля уровня сахара эффективны на ранних стадиях заболевания, однако они требуют дисциплины и не всегда обеспечивают стабильные результаты.

Когда диабет прогрессирует, медикаментозное лечение становится более эффективным способом стабилизировать состояние пациента и предотвратить осложнения. На практике часто комбинируются оба подхода, с постепенной корректировкой дозировки препаратов по мере улучшения состояния.