Будущее Прикамья: как комплексная застройка меняет облик столицы региона

В рамках рабочего визита в Пермский край министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин ознакомился с ходом реализации ключевых градостроительных проектов, формирующих новый облик столицы Прикамья. В инспекционной поездке его сопровождал губернатор региона Дмитрий Махонин.

Центральным пунктом программы стал визит на площадку жилого комплекса "Камаполис", который является одним из первых в городе проектов комплексного развития территорий. Главе федерального ведомства продемонстрировали объект общей площадью 135 тысяч квадратных метров, где уже введен в эксплуатацию первый жилой корпус.

Помимо современного жилья, в составе квартала возводится детский сад с бассейном, а также планируется обустройство масштабного сквера с мультифункциональными зонами, арт-пространствами и эко-тропами, завершение которых намечено на начало 2026 года.

Особое внимание было уделено презентации двух крупнейших проектов КРТ в Дзержинском районе. Проект ДКЖ, реализуемый группой компаний "КОРТРОС", предусматривает создание жилого квартала с единой цифровой средой на 10 тысяч жителей. Планируется, что он станет одним из крупнейших в стране, объединив smart-недвижимость с "умными" социальными объектами — школой и детским садом, а также более чем десятью общественными пространствами.

Еще один проект на улице Локомотивной, договор по которому был заключен в июле текущего года, будет иметь технологическую направленность с акцентом на создание многофункционального технопарка. Министр также высоко оценил темпы строительства многофункциональной спортивной арены — самого масштабного сооружения такого рода в регионе.

На данный момент ведется активный монтаж подземной части и временных опор для уникальной кровли с пролетами более 90 метров. Объект, рассчитанный на 10,5 тысяч зрителей, будет соответствовать мировым стандартам и сможет принимать соревнования самого высокого уровня, а также трансформироваться для проведения концертов и выставок.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул комплексный подход к развитию территории, отметив, что параллельно с жилой и социальной застройкой ведется масштабная работа по улучшению транспортной инфраструктуры, включая прокладку тоннелей под Транссибирской магистралью для решения проблемы заторов и создания прямого сообщения с центром города.