Кубики строятся не в спортзале, а на кухне: почему питание решает всё

Можно ли получить рельефный пресс, не проводя часы в спортзале? Фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена: достаточно всего пяти минут в день, если правильно выстроить тренировку.

Комплекс упражнений

По словам специалиста, важна не столько длительность, сколько разнообразие нагрузок. Она советует выполнять набор из четырёх движений:

складка

медвежья походка

скручивания с касанием ноги

планка с прыжками

Каждое упражнение включает разные зоны живота и помогает развить стабильность корпуса. Главное условие успеха — регулярность и постепенная адаптация под свой уровень подготовки.

Диета и рельеф

Однако одними тренировками кубики не появятся. Ирина Ротач подчёркивает:

"Чтобы увидеть результат, важно сочетать упражнения с правильным питанием и контролем калорий".

Именно дефицит калорий в рационе ускоряет процесс жиросжигания и позволяет проявиться заветному прессу.

Главное правило

Регулярность, комплексный подход и разумное питание — три составляющих, которые превращают пятиминутные занятия в эффективный инструмент для укрепления мышц живота.