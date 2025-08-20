Кубики строятся не в спортзале, а на кухне: почему питание решает всё
Можно ли получить рельефный пресс, не проводя часы в спортзале? Фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена: достаточно всего пяти минут в день, если правильно выстроить тренировку.
Комплекс упражнений
По словам специалиста, важна не столько длительность, сколько разнообразие нагрузок. Она советует выполнять набор из четырёх движений:
- складка
- медвежья походка
- скручивания с касанием ноги
- планка с прыжками
Каждое упражнение включает разные зоны живота и помогает развить стабильность корпуса. Главное условие успеха — регулярность и постепенная адаптация под свой уровень подготовки.
Диета и рельеф
Однако одними тренировками кубики не появятся. Ирина Ротач подчёркивает:
"Чтобы увидеть результат, важно сочетать упражнения с правильным питанием и контролем калорий".
Именно дефицит калорий в рационе ускоряет процесс жиросжигания и позволяет проявиться заветному прессу.
Главное правило
Регулярность, комплексный подход и разумное питание — три составляющих, которые превращают пятиминутные занятия в эффективный инструмент для укрепления мышц живота.
