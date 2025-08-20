Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Кубики строятся не в спортзале, а на кухне: почему питание решает всё

Тренер назвала комплекс упражнений для рельефного пресса без долгих тренировок

Можно ли получить рельефный пресс, не проводя часы в спортзале? Фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена: достаточно всего пяти минут в день, если правильно выстроить тренировку.

Комплекс упражнений
По словам специалиста, важна не столько длительность, сколько разнообразие нагрузок. Она советует выполнять набор из четырёх движений:

  • складка
  • медвежья походка
  • скручивания с касанием ноги
  • планка с прыжками

Каждое упражнение включает разные зоны живота и помогает развить стабильность корпуса. Главное условие успеха — регулярность и постепенная адаптация под свой уровень подготовки.

Диета и рельеф
Однако одними тренировками кубики не появятся. Ирина Ротач подчёркивает:

"Чтобы увидеть результат, важно сочетать упражнения с правильным питанием и контролем калорий".

Именно дефицит калорий в рационе ускоряет процесс жиросжигания и позволяет проявиться заветному прессу.

Главное правило
Регулярность, комплексный подход и разумное питание — три составляющих, которые превращают пятиминутные занятия в эффективный инструмент для укрепления мышц живота.

