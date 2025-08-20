Что важнее для рельефа: почему пресс прячется под жиром, даже если мышцы уже есть

Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с изданием Men Today поделилась программой, которая помогает избавиться от лишнего жира на животе и укрепить мышцы пресса.

Комплекс упражнений для живота

Ротач рекомендует сочетать разные виды нагрузок, задействующие все отделы пресса:

Бег на месте с высоким поднятием коленей

Подъемы к ногам из положения лежа

Обратные скручивания

Боковые скручивания

Обратная планка с подтягиванием коленей

"Ножницы"

Велосипед

Касания стоп

Такая комбинация позволяет прорабатывать прямые, косые и глубокие мышцы живота, создавая условия для формирования рельефа.

Питание — ключ к результату

Эксперт подчеркнула, что тренировки — лишь часть успеха. Чтобы избавиться от жира в области живота, необходимо:

соблюдать дефицит калорий,

тратить больше энергии, чем потребляется с пищей,

поддерживать баланс белков, жиров и углеводов.

Именно сочетание правильного рациона и регулярных тренировок делает пресс заметным.