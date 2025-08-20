Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:11

Что важнее для рельефа: почему пресс прячется под жиром, даже если мышцы уже есть

Men Today: фитнес-эксперт Ротач перечислила восемь упражнений для рельефного пресса

Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с изданием Men Today поделилась программой, которая помогает избавиться от лишнего жира на животе и укрепить мышцы пресса.

Комплекс упражнений для живота
Ротач рекомендует сочетать разные виды нагрузок, задействующие все отделы пресса:

  • Бег на месте с высоким поднятием коленей
  • Подъемы к ногам из положения лежа
  • Обратные скручивания
  • Боковые скручивания
  • Обратная планка с подтягиванием коленей
  • "Ножницы"
  • Велосипед
  • Касания стоп

Такая комбинация позволяет прорабатывать прямые, косые и глубокие мышцы живота, создавая условия для формирования рельефа.

Питание — ключ к результату
Эксперт подчеркнула, что тренировки — лишь часть успеха. Чтобы избавиться от жира в области живота, необходимо:

  • соблюдать дефицит калорий,
  • тратить больше энергии, чем потребляется с пищей,
  • поддерживать баланс белков, жиров и углеводов.

Именно сочетание правильного рациона и регулярных тренировок делает пресс заметным.

