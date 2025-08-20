Что важнее для рельефа: почему пресс прячется под жиром, даже если мышцы уже есть
Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с изданием Men Today поделилась программой, которая помогает избавиться от лишнего жира на животе и укрепить мышцы пресса.
Комплекс упражнений для живота
Ротач рекомендует сочетать разные виды нагрузок, задействующие все отделы пресса:
- Бег на месте с высоким поднятием коленей
- Подъемы к ногам из положения лежа
- Обратные скручивания
- Боковые скручивания
- Обратная планка с подтягиванием коленей
- "Ножницы"
- Велосипед
- Касания стоп
Такая комбинация позволяет прорабатывать прямые, косые и глубокие мышцы живота, создавая условия для формирования рельефа.
Питание — ключ к результату
Эксперт подчеркнула, что тренировки — лишь часть успеха. Чтобы избавиться от жира в области живота, необходимо:
- соблюдать дефицит калорий,
- тратить больше энергии, чем потребляется с пищей,
- поддерживать баланс белков, жиров и углеводов.
Именно сочетание правильного рациона и регулярных тренировок делает пресс заметным.
