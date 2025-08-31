Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:19

На Урале увеличили компенсацию на ремонт жилья для детей-сирот

В Свердловской области сироты получили удвоенные выплаты на ремонт жилья

В Свердловской области значительно усилена поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С начала 2025 года размер компенсации на ремонт жилья для этой категории граждан увеличен практически вдвое — со 100 до 170 тысяч рублей. Уже 67 выпускников социальных учреждений региона получили увеличенные выплаты.

Инициатива повышения размера компенсации была реализована депутатами Законодательного собрания Свердловской области в конце 2024 года. Как пояснила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, прежней суммы в 100 тысяч рублей стало недостаточно для создания комфортных условий проживания из-за постоянного роста цен на строительные материалы.

Программа поддержки выпускников социальных учреждений действует в регионе более десяти лет. Помимо компенсаций на ремонт, она включает обеспечение жильем по договорам специализированного найма. Только в 2024 году 1200 молодых людей получили квартиры в новостройках площадью до 33 квадратных метров. На эти цели из областного бюджета было направлено 3,8 миллиарда рублей.

Финансирование жилищной программы для детей-сирот продолжает увеличиваться. На 2025 год в бюджете Свердловской области на эти цели заложено около 4 миллиардов рублей. Социальная направленность регионального бюджета сохраняется — более 60% средств направляется на поддержку различных категорий граждан и развитие социальной сферы.

