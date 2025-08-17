Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 5:54

Трагедия в Рязани: какие выплаты получат семьи погибших и пострадавшие при взрыве на заводе

Семьи погибших и пострадавшие при взрыве рязанского завода получат выплаты до 1,5 млн руб

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о размерах материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва на местном пороховом заводе. Родственники погибших получат по 1,567 миллиона рублей, а пострадавшим выплатят от 313,5 до 627 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм.

Жителям поселка Лесной, где произошла трагедия, выделят по 15,6 тысячи рублей на первоочередные нужды. В настоящее время в населенном пункте работают ремонтные бригады, устраняющие последствия инцидента.

Для оформления выплат необходимо обратиться в многофункциональные центры, органы социальной защиты или подать заявление через портал "Госуслуги". Губернатор сообщил, что уже перевел часть своей зарплаты в Фонд социального развития региона, куда могут направлять пожертвования и другие жители области.

Трагедия произошла 15 августа, в результате чего погибли 11 человек, еще 130 получили ранения различной степени тяжести. Медики продолжают бороться за жизнь четырех тяжелораненых. В память о погибших 18 августа в регионе объявлен день траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил промышленной безопасности.





