Хозяйка с цветком
Хозяйка с цветком
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:14

Живут в комнате, а страдают от мороза: из-за чего домашние растения болеют зимой

Комнатные растения могут пострадать зимой не только от холода, но и от сухого воздуха и сквозняков, если стоят на подоконнике, отметила эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. О том, как правильно ухаживать за цветами в сильные морозы, она рассказала NewsInfo.

В морозную погоду для комнатных растений особенно опасно сочетание холодного воздуха от окна и сухости из-за отопления, отметила эксперт. По ее словам, цветы в этот период и без того испытывают стресс, поэтому им важно создать более стабильные условия и снизить влияние перепадов температуры.

"Когда за окном сильный мороз их желательно отставить немножко с подоконника на стол, чтоб не прямо на них шел ледяной воздух. Учитывая сухость воздуха лучше опрыскивать листву водой из опрыскивателя. И какое-нибудь средство для повышения иммунитета, потому что растение начинает теряться", — рассказала телеведущая.

Специалист добавила, что на цветах при повреждении холодным воздухом можно заметить признаки переохлаждения.

"Могут быть почерневшие листочки, могут быть от сухости коричневые концы у листьев, не жёлтые, скорее будут коричневые. У некоторых видов могут стебли отдельные отгнить, отвалиться", — обратила внимание садовод.

Чтобы помочь комнатным растениям комфортно пережить холод за окном, она рекомендовала правильно поливать домашние цветы.

"Нужно до нормального смачивания кома, потому что дома сухо и жарко, батареи сушат воздух. Нельзя ни засушивать, ни переливать. Переливать на холодном подоконнике вообще не стоит. Лучше по чуть-чуть, чем один раз вылить целую лейку. Поливать надо, но не переувлажнять", — порекомендовала Воронова.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

