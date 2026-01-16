Язык опережает разум: почему случайные слова портят общение

Так называемые оговорки в речи "по Фрейду" могут восприниматься как признак неискренности, нервозности или скрытых смыслов и тем самым осложнять общение, особенно в деловой и публичной среде, говорит нейропсихолог, клинический психолог Светлана Колобова. О влиянии таких речевых сбоев на коммуникацию она рассказала NewsInfo.

Колобова пояснила, что в классической психоаналитической трактовке оговорки рассматриваются как проявление бессознательных желаний, которые прорываются в моменты усталости или снижения контроля. Однако современная наука смотрит на этот феномен шире, учитывая эмоции и особенности речи.

"Мы считаем "оговорками по Фрейду" то, что на самом деле думаем. Такое очень часто бывает у детей и у пожилых людей. Если мы говорим про дедушку Фрейда, то он считал, что эти ошибки не случайны, они говорят о том, что в момент усталости, стресса, когда человек не концентрирован, возникает компромисс между нашими намерениями и подавленными желаниями", — пояснила специалист.

По словам эксперта, сегодня психолингвистика объясняет оговорки не только скрытыми смыслами, но и техническими сбоями в процессе производства речи. Это напрямую отражается на коммуникации, поскольку подобные ошибки могут искажать смысл сказанного.

"Это влияет на коммуникацию значимо. Потому что такие ошибки искажают смысл и требуют дополнительного объяснения. Например, человек в начале доклада говорит, что "позвольте закончить доклад". И возникает необходимость что-то объяснять дополнительно. Когда это происходит в деловой атмосфере, это производит впечатление некомпетентности, нервозности, неискренности", — отметила Колобова.

Она добавила, что оговорки способны подрывать доверие и даже портить отношения между людьми, однако многое зависит от реакции самого говорящего. Спокойное исправление ошибки или ироничная реакция могут сгладить ситуацию и снизить негативный эффект от случайно сказанных неожиданных слов.