Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Общение
Общение
© freepik.com by drobotdean is licensed under Public domain
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:27

Язык опережает разум: почему случайные слова портят общение

Оговорки в общении могут разрушить доверие — нейропсихолог Колобова

Так называемые оговорки в речи "по Фрейду" могут восприниматься как признак неискренности, нервозности или скрытых смыслов и тем самым осложнять общение, особенно в деловой и публичной среде, говорит нейропсихолог, клинический психолог Светлана Колобова. О влиянии таких речевых сбоев на коммуникацию она рассказала NewsInfo.

Колобова пояснила, что в классической психоаналитической трактовке оговорки рассматриваются как проявление бессознательных желаний, которые прорываются в моменты усталости или снижения контроля. Однако современная наука смотрит на этот феномен шире, учитывая эмоции и особенности речи.

"Мы считаем "оговорками по Фрейду" то, что на самом деле думаем. Такое очень часто бывает у детей и у пожилых людей. Если мы говорим про дедушку Фрейда, то он считал, что эти ошибки не случайны, они говорят о том, что в момент усталости, стресса, когда человек не концентрирован, возникает компромисс между нашими намерениями и подавленными желаниями", — пояснила специалист.

По словам эксперта, сегодня психолингвистика объясняет оговорки не только скрытыми смыслами, но и техническими сбоями в процессе производства речи. Это напрямую отражается на коммуникации, поскольку подобные ошибки могут искажать смысл сказанного.

"Это влияет на коммуникацию значимо. Потому что такие ошибки искажают смысл и требуют дополнительного объяснения. Например, человек в начале доклада говорит, что "позвольте закончить доклад". И возникает необходимость что-то объяснять дополнительно. Когда это происходит в деловой атмосфере, это производит впечатление некомпетентности, нервозности, неискренности", — отметила Колобова.

Она добавила, что оговорки способны подрывать доверие и даже портить отношения между людьми, однако многое зависит от реакции самого говорящего. Спокойное исправление ошибки или ироничная реакция могут сгладить ситуацию и снизить негативный эффект от случайно сказанных неожиданных слов.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

За голосовое сообщение можно получить штраф — юрист Алешкин 13.01.2026 в 15:36
Сказал в мессенджере, ответил в суде: в каком случае за сообщения можно получить штраф

Юрист Андрей Алешкин объяснил NewsInfo, что считается оскорблением в голосовых сообщениях и в каких случаях возможен штраф.

Читать полностью » В неонатальный скрининг добавили два наследственных заболевания - Голикова 12.01.2026 в 16:47
Два наследственных диагноза добавили в скрининг: что изменится для новорождённых и родителей

В России расширили программу неонатального скрининга, добавив диагностику двух новых наследственных заболеваний, что изменит подход к охране здоровья детей.

Читать полностью » Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи - ТАСС 12.01.2026 в 16:30
Бесплатная медицина меняет правила: правительство утвердило программу с новыми акцентами на профилактику

Правительство России утвердило новую программу медицинских гарантий. Она включает профилактику заболеваний, раннее выявление рисков и генетические тесты для новорожденных.

Читать полностью » Семинары проекта 12.01.2026 в 15:25
Подростков учат держать удар, педагогов — видеть тревожные сигналы: "Я есть" выходит на новый масштаб

В 2026 году двухтысячный контингент школьников в Твери и Нижнем Новгороде пройдет уникальные семинары по психологической грамотности, чтобы совместно бороться с буллингом.

Читать полностью » Искусственный пруд на участке Долиной проверят из-за федерального статуса — Mash 12.01.2026 в 13:53
Прибрежная защитная полоса стала ловушкой: пруд Долиной рискует превратиться в обязательство на снос

Mash пишет о жалобе на пруд и постройки на участке Долиной в Подмосковье: заявитель говорит о федеральной зоне и ущербе. Чем закончится проверка?

Читать полностью » Универсальную индексацию признали экономически рискованной — депутат Бессараб 12.01.2026 в 12:36
Хотели защитить доходы, но рискуют разогнать цены: чем опасна жёсткая индексация

Идея обязательной индексации зарплат не ниже инфляции может дублировать нормы ТК и усилить нагрузку на бизнес, предупредили в Госдуме.

Читать полностью » Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Roblox 12.01.2026 в 12:35
Возрастные меры в игре не стали аргументом: Роскомнадзор оставил Roblox под ограничениями

Роскомнадзор ответил на слухи о шагах Roblox навстречу требованиям: регулятор заявил, что причин для разблокировки платформы в России нет.

Читать полностью » Ближайшие длинные выходные поставили на конец февраля - Известия 12.01.2026 в 11:07
Три дня свободы без отпуска: ближайшие длинные выходные уже записаны в календаре

В конец февраля россиян ждут три долгожданных выходных, которые позволят не только отдохнуть, но и перезагрузиться перед работой. Подробности в статье!

Читать полностью »

Новости
Дом
Неподходящий фартук на кухне замаскировали декором и отделкой — House Beautiful
Туризм
Кута удобна для старта поездки по Бали, отметила путешественница
Дом
Влажная одежда в машине запускает рост плесени и грибка — House Digest
Садоводство
Контейнер необходимо заполнять почвой наполовину перед разметкой посадок — House Digest
Еда
Салат Цезарь с креветками готовят с листьями романо и обжаренными сухариками — повар
Питомцы
Собака может заразиться блохами в доме в холодное время — Fanpage
Красота и здоровье
Правило ужина 40-30-30 распределяет углеводы белки и жиры — Макорсини диетолог
Наука
Предрасположенность к вредным привычкам существует — генетик Карасев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet