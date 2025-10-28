Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Коммуналка: борщ и хаос
На всеобщее обозрение: законно ли вывешивать в подъезде список должников по ЖКХ

Эксперт по ЖКХ Сергеев: публиковать персональные данные должников по ЖКУ незаконно

Личные данные должников по оплате ЖКУ выставлять на всеобщее обозрение незаконно, отметил эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев. О том, как действовать в подобных случаях, он рассказал в комментарии NewsInfo.

Информация на доске объявлений у подъезда по должникам появиться может, но исключительно в обезличенном виде.

"Может, только без разглашения персональных данных. Номер квартиры, долг. Нельзя писать ФИО, телефоны, но можно писать номер квартиры и размер задолженности", — пояснил Сергеев.

Если управляющая компания превысила свои полномочия — жалуйтесь, советует специалист по ЖКХ.

"В Роскомнадзор. Если причинен какой-то ущерб, то можно в суды. Если допустим, вывесили информацию, это задело вашу честь и достоинство, можно попробовать что-то в суде потребовать. Но это очень маловероятно", — подчеркнул эксперт.

По словам Сергеева, управляющая компания может воздействовать на неплательщиков по коммунальным услугам и другими мерами.

"Если управляющая компания нацелена на долгосрочное сотрудничество, она работает с жителями. Если не нацелена, то взыскивают в приказном порядке, списывают с карт", — рассказал собеседник NewsInfo.

