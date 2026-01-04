Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:31

Коммуналка начинается ещё до стройки — законопроект должен снять с многодетных расходы на подведение инфраструктуры

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об инфраструктуре для участков — ЛДПР

Многодетные семьи нередко получают земельные участки, которые на бумаге выглядят как мера поддержки, но в реальности оказываются непригодными для строительства из-за отсутствия дорог и коммуникаций. Об этом сообщает Telegram-канал фракции ЛДПР, рассказывая о новом законопроекте, внесённом в Госдуму 4 января 2026 года. Депутаты предлагают закрепить обязанность государства обеспечивать такие участки подъездными путями и базовой инфраструктурой.

Что предлагают депутаты ЛДПР

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким. Их предложение заключается в том, чтобы на законодательном уровне закрепить обязанность государства обеспечивать участки, выделяемые многодетным семьям, необходимыми подъездными путями и бытовой инфраструктурой. В сообщении подчёркивается, что речь идёт именно о системной норме, которая должна стать обязательной, а не зависеть от возможностей конкретного региона.

Авторы инициативы считают, что мера позволит устранить дисбаланс между формальным предоставлением земли и фактической возможностью ею воспользоваться. По их оценке, сейчас нередко семьи получают участок без минимальных условий для начала строительства. В результате выделенная земля превращается в "подарок", который невозможно реализовать без серьёзных дополнительных вложений.

Почему вопрос инфраструктуры называют принципиальным

Депутаты подчёркивают, что отсутствие дорог, водоснабжения и электричества делает строительство невозможным или откладывает его на годы. При этом необходимость самостоятельно оплачивать подведение коммуникаций ложится на семейный бюджет, который и без того находится под нагрузкой. Авторы проекта заявляют, что предлагаемая норма позволит защитить семьи от крупных расходов и быстрее приступить к строительству жилья.

Леонид Слуцкий обратил внимание на распространённую ситуацию, когда выделенная земля находится в месте, где отсутствует не только инфраструктура, но и элементарная возможность подъехать к участку. Он подчеркнул, что такой подход не решает проблему, а лишь создаёт иллюзию поддержки и вынуждает семьи оплачивать дороги и коммуникации за свой счёт.

"Нередко многодетным семьям выделяют землю там, где не то что жить, даже начать строительство не представляется возможным — нет ни дороги, ни водоснабжения, ни электричества. Это формальный подход, не решающий на деле существующую проблему. Семьям приходится тратить личные средства на подведение коммуникаций и путей к участку", — объяснил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Когда внесён законопроект и чего от него ждут

В Telegram-канале фракции уточняется, что законопроект внесён в Государственную думу 4 января 2026 года. По словам авторов, его реализация позволит сделать меру поддержки более прикладной и устранить ситуацию, при которой земля предоставляется без реальной возможности для строительства. Они также подчёркивают, что инфраструктура и подъездные пути должны рассматриваться как обязательная часть предоставления участков, а не как дополнительная опция.

В случае принятия инициативы, государство будет обязано обеспечить территории, выделяемые многодетным семьям, необходимыми условиями для жизни и строительства. В ЛДПР считают, что это позволит быстрее начинать строительство и снизит нагрузку на семьи, которые сейчас зачастую вынуждены решать инфраструктурные вопросы самостоятельно.

