Алла Малькова Опубликована вчера в 23:42

Пандемийная схема: как топ-менеджер авиакомпании зарабатывал на занижении цен билетов

В Тюмени с вице-президента авиакомпании взыскали 43,7 млн руб за взятки и злоупотребления

Центральный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении вице-президента крупной российской авиакомпании, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период с мая 2020 по июнь 2022 года обвиняемый обеспечивал бронирование мест на международных рейсах по заниженным ценам и в увеличенных квотах для определенного агентства по продаже авиабилетов.

За противоправные действия топ-менеджер получил вознаграждение в размере 9,7 миллиона рублей. Несмотря на то, что санкции статей предусматривали лишение свободы сроком от 7 до 12 лет, суд назначил условное наказание с полным возмещением причиненного ущерба.

С осужденного взыскана общая сумма 43,7 миллиона рублей, включающая полученную взятку и компенсацию ущерба авиакомпании в размере 34 миллионов рублей. В обеспечение исполнения приговора сохранен арест на восемь квартир ответчика в Тюмени и Сочи общей стоимостью свыше 43 миллионов рублей.

