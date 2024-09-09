Комиссар полиции Нью-Йорка уйдет в отставку из-за коррупции

Комиссар полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан в ближайшие дни планирует уйти в отставку на фоне сообщений о федеральном расследовании, касающемся возможной коррупции, сообщает газета Politico, ссылаясь на свои источники.

Администрация мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в последнее время оказалась под пристальным вниманием следственных органов, в том числе в связи с коррупционными скандалами. Одно из самых резонирующих дел касается самого мэра, которого подозревают в содействии Турции в открытии многоэтажного здания генерального консульства на Манхэттене, несмотря на замечания пожарной службы. На прошлой неделе агенты ФБР провели обыски у высокопоставленных чиновников Нью-Йорка, включая заместителей мэра Шину Райт и Филипа Бэнкса, а также у комиссара полиции Кабана. Официальные причины обысков не были раскрыты.

В материалах издания сообщается, что ожидается, что комиссар полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан уйдет в отставку в ближайшие дни на фоне новостей о федеральном расследовании, связанном с возможной коррупцией.

Мэр города Эрик Адамс, комментируя слухи о возможной отставке комиссара полиции, охарактеризовал их как спекуляции, однако не смог подтвердить, что Кабан останется на своем посту в ближайшие месяцы.

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