Комиссар полиции Нью-Йорка уйдет в отставку из-за коррупции

Комиссар полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан в ближайшие дни планирует уйти в отставку на фоне сообщений о федеральном расследовании, касающемся возможной коррупции, сообщает газета Politico, ссылаясь на свои источники.
Администрация мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в последнее время оказалась под пристальным вниманием следственных органов, в том числе в связи с коррупционными скандалами. Одно из самых резонирующих дел касается самого мэра, которого подозревают в содействии Турции в открытии многоэтажного здания генерального консульства на Манхэттене, несмотря на замечания пожарной службы. На прошлой неделе агенты ФБР провели обыски у высокопоставленных чиновников Нью-Йорка, включая заместителей мэра Шину Райт и Филипа Бэнкса, а также у комиссара полиции Кабана. Официальные причины обысков не были раскрыты.
В материалах издания сообщается, что ожидается, что комиссар полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан уйдет в отставку в ближайшие дни на фоне новостей о федеральном расследовании, связанном с возможной коррупцией.
Мэр города Эрик Адамс, комментируя слухи о возможной отставке комиссара полиции, охарактеризовал их как спекуляции, однако не смог подтвердить, что Кабан останется на своем посту в ближайшие месяцы.
Фото: commons. wikimedia.orgyashmori(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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