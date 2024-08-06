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В Республике Коми произошел пожар на ГПЗ в Усинске
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В российском регионе произошло возгорание на ГПЗ

В Республике Коми произошел пожар на ГПЗ в Усинске

На газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Усинске Республики Коми произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на единую дежурно-диспетчерскую службу города. Там уточнили, что подробностей по случившемуся еще нет.

"Произошло возгорание, подробностей пока нет", — сообщили в городской службе.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. На место уже прибыли работники медицинской службы.

Чуть позже в комментарии ТАСС глава Усинского округа Николай Такаев сообщил о причинах произошедшего. Он заявил, что на предприятии произошла утечка и возгорание.

" Оперативно потушили", — отметил Такаев.

Глава округа также подтвердил, что пострадавших нет.

Фото: pxhere.com

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