В российском регионе произошло возгорание на ГПЗ

На газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Усинске Республики Коми произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на единую дежурно-диспетчерскую службу города. Там уточнили, что подробностей по случившемуся еще нет.
"Произошло возгорание, подробностей пока нет", — сообщили в городской службе.
По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. На место уже прибыли работники медицинской службы.
Чуть позже в комментарии ТАСС глава Усинского округа Николай Такаев сообщил о причинах произошедшего. Он заявил, что на предприятии произошла утечка и возгорание.
" Оперативно потушили", — отметил Такаев.
Глава округа также подтвердил, что пострадавших нет.
Фото: pxhere.com
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