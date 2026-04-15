Космическая гостья уже рядом: шанс увидеть ее стремительно тает

Большинство комет, которые редко приближаются к Земле, это обычное явление, такие объекты не представляют угрозы для людей, пояснил астрофизик, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев. В комментарии NewsInfo он рассказал, как увидеть редкую комету, прилетающую раз в сотни тысяч лет.

Напомним, ранее издание "АиФ" сообщило, что в ближайшее время у нас появится уникальная возможность увидеть небесное тело, которое в последний раз пролетало мимо Земли, когда здесь еще бродили мамонты. Речь идет о комете PanSTARRS (C/2025 R3), чей период обращения вокруг Солнца, по оценкам астрономов, составляет 160-170 тысяч лет.

Богачев объяснил, что кометы с огромным периодом обращения вовсе не редкость, а скорее типичное явление для Солнечной системы. Такие объекты прилетают из облака Оорта и могут появляться в истории человечества лишь один раз.

"Редкостью, скорее, являются кометы с более краткими периодами. Комета, о которой идет речь, совершенно рядовая, ее нельзя увидеть глазом, даже биноклем, максимум туманные маленькие пятнышки, даже в хороший телескоп, наверное, она не будет особо видна", — пояснил ученый.

При этом, по его словам, нынешняя комета не представляет никакой опасности для Земли и проходит на значительном расстоянии — десятки и сотни миллионов километров. Он подчеркнул, что интерес к ней во многом связан с отсутствием более ярких астрономических событий.

"Она проходит сейчас пик, даже на пике она плохо видна, к сожалению. Она сейчас огибает солнце, очень близко к солнцу, поэтому трудно ее наблюдать. Сегодня может быть последний день или завтра, когда ее еще можно увидеть. Потом она близко к солнцу подойдет, начнет тонуть его в лучах. Смотреть ее надо перед восходом солнца, примерно в том же месте, где оно восходит", — рассказал астрофизик.

Кроме того, он рассказал о судьбе другой наделавшей шуму комете — 3I/АTLAS. По его словам, этот объект является межзвездным и уже покидает Солнечную систему, постепенно исчезая из поля зрения телескопов, после чего больше никогда не вернется к Земле.