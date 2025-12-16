Яркие кометы возвращаются внезапно: когда землянам ждать повторения 3I/ATLAS

Появление ярких комет невозможно спрогнозировать заранее, поскольку такие небесные тела возникают внезапно, пояснил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследовании РАН, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Богачев. О том, когда земляне могут снова увидеть объект масштаба кометы 3I|ATLAS, ученый рассказал в беседе с NewsInfo.

Самые "зрелищные" кометы, как правило, относятся к долгопериодическим и могут появляться в Солнечной системе один раз за сотни тысяч или даже миллионы лет, пояснил астроном. Именно поэтому их невозможно предсказать за десятилетия вперед, а информация об их появлении становится известной лишь за месяцы до сближения с Земли.

"Появление ярких комет это случайный процесс. О самом факте появления кометы, приближения к Земле известно не ранее чем за год, а чаще всего даже за более короткие сроки, за полгода. Прогнозы какой яркости она будет совсем неопределенные", — пояснил профессор.

Эксперт привёл в пример появление кометы 3I/ATLAS.

"Тот же Атлас, например, был обнаружен только в июле этого года. Хотя до этого он уже пролетал через Плутон и уже был в Солнечной системе, о нем вообще неизвестно было", — рассказал астроном.

По словам ученого, даже если новая комета потенциально станет самой яркой за столетие, человечество узнает об этом слишком поздно для долгосрочных прогнозов. Возможность такого события существует, но рассчитывать на регулярность подобных явлении не приходится.

"Возможно, что уже в середине будущего года придет комета, самая яркая комета за столетие. Но прогнозировать это нельзя. Такие кометы появляются фактически неожиданно и случайным образом", — отметил учёный.

Комментируя текущее состояние кометы 3I/ATLAS, Богачев объяснил, что с точки зрения расчетов она уже прошла минимальное расстояние от Солнца и постепенно покидает внутреннюю часть Солнечной системы. При этом визуальной доступности для любителей астрономии она уже не представляет.

"Атлас еще больше месяца назад приблизился к Солнцу формально. Сейчас улетает из Солнечной системы уже больше месяца. Но если мы смотрим с Земли, то он продолжает приближаться к Земле. Удаляется от Солнца, но к Земле становится ближе. На данный момент она находится на минимальном расстоянии от Земли. Математически минимальная точка будет девятнадцатого декабря", — ответил Богачев.

Астроном добавил, что последним заметным событием в судьбе кометы 3I/ATLAS станет ее сближение с Юпитером весной будущего года.