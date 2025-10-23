Комедии любят все, но… только драмы и ужасы раскрывают настоящие черты характера — говорят психологи
Фильмы — это не просто способ расслабиться. Они могут рассказать о человеке больше, чем любая анкета. Новое исследование, опубликованное в журнале Cureus, показало: предпочтения в кино напрямую связаны с типом личности. То, какие жанры мы выбираем — от комедий до ужастиков, — помогает предсказать, насколько человек общителен, тревожен или склонен к порядку.
Ученые использовали одну из самых авторитетных психологических моделей — "Большую пятёрку" (Big Five), где личность описывается через пять ключевых параметров: экстраверсию, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость. Оказалось, что даже любимый жанр фильма способен многое рассказать о характере зрителя.
Кино как зеркало личности
Мы редко задумываемся, почему нас тянет к определённым фильмам. Одни пересматривают "Индиану Джонса" и "Мстителей", другие — слёзы на "Титанике" или напряжённые драмы вроде "Опенгеймера". Психологи уверены: наш выбор не случаен.
Когда человек выбирает фильм, он ищет эмоциональный отклик, который соответствует внутреннему состоянию. Любители приключений ищут энергию и азарт, фанаты драм — глубокие эмоции, а поклонники детективов — интеллектуальные задачи.
Исследование показывает, что киножанры выступают своеобразным проекционным тестом: через них проявляются личностные черты, схожие с тем, как это происходит в тестах на темперамент или эмпатию. Ученые отмечают, что кино — один из немногих видов искусства, который сочетает визуальные, звуковые и сюжетные стимулы, а значит, способен затронуть разные уровни восприятия и эмоций.
"Наши предпочтения в фильмах часто отражают то, что мы хотим прожить, но не можем испытать в реальной жизни", — объясняет профессор психологии Эмили Уолш, комментируя результаты исследования.
Как проводили исследование
В исследовании приняли участие 300 студентов в возрасте от 20 до 23 лет. Каждый участник должен был расставить шесть киножанров - приключения, драма, комедия, мелодрама, ужасы и детектив — от самого любимого до наименее интересного.
Параллельно студенты прошли опрос по модели "Большой пятёрки", включавший 44 вопроса. Полученные данные сопоставили с предпочтениями, используя методы корреляции и регрессии — чтобы выявить устойчивые взаимосвязи между чертами личности и вкусами в кино.
Результаты оказались удивительно точными и в некоторых случаях даже разрушили устоявшиеся стереотипы.
Что говорят жанры о характере
-
Приключения
Любители приключенческих фильмов — яркие экстраверты. Они активны, энергичны, любят риск и движение. При этом у них ниже показатели добросовестности и невротизма — такие люди меньше тревожатся и действуют спонтанно. Это тип, которому ближе фраза "лучше сделать и пожалеть, чем не сделать вовсе".
-
Драма
Поклонники драм оказались более организованными и эмоционально глубокими. Они склонны к рефлексии, ценят порядок и стремятся к гармонии. При этом чаще интроверты — им комфортнее в размышлениях, чем в шумных компаниях.
-
Комедия
Комедии любят все, независимо от характера. Учёные не выявили статистически значимых связей между этим жанром и какой-либо чертой личности. Вероятно, юмор — универсальный способ снять стресс, одинаково близкий экстравертам и интровертам.
-
Мелодрама
Романтические фильмы выбирают люди с высокой эмоциональностью (невротизмом) и открытостью. Они чувствительны, склонны к сопереживанию, но не всегда готовы к коллективной работе или компромиссам. Такие зрители нередко идеализируют отношения и мечтают о "большой любви".
-
Ужасы
Любители ужастиков — неожиданно дружелюбные и организованные люди. Они не боятся сильных эмоций и адреналина, но при этом сохраняют самообладание. Это те, кто может спокойно досмотреть триллер до конца, не закрывая глаза на страшные сцены.
-
Детектив
Зрители, предпочитающие детективы, чаще открыты новым идеям и любят интеллектуальные вызовы. Они самостоятельны, аналитичны и не боятся идти против течения. В жизни им интересно разгадывать "сюжеты" — будь то загадка, конфликт или новая задача.
Сравнение: черты личности и любимые жанры
|Жанр
|Преобладающие черты личности
|Особенности поведения
|Приключения
|Экстраверсия, низкий невротизм
|Энергичность, риск, импровизация
|Драма
|Добросовестность, высокий невротизм
|Эмпатия, размышления, порядок
|Комедия
|-
|Универсальное восприятие
|Мелодрама
|Невротизм, открытость
|Эмоциональность, романтизм
|Ужасы
|Добросовестность, дружелюбие
|Самообладание, любовь к адреналину
|Детектив
|Открытость, независимость
|Любопытство, аналитический склад ума
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: судить о человеке только по одному фильму.
Последствие: создаётся ложное впечатление о личности.
Альтернатива: учитывать устойчивые предпочтения и смотреть на контекст.
- Ошибка: считать, что ужасы или драмы "вредят психике".
Последствие: упускается терапевтический эффект эмоций.
Альтернатива: использовать кино как безопасный способ прожить чувства.
- Ошибка: игнорировать культурный фон зрителя.
Последствие: теряется понимание, почему одни и те же фильмы вызывают разную реакцию.
Альтернатива: анализировать результаты с учётом возраста, пола и окружения.
А что если…
А если вкусы меняются со временем? Учёные считают, что это закономерно. Смена любимых жанров может говорить о личностной эволюции - взрослении, пережитом опыте, изменении приоритетов. Например, человек, который раньше любил комедии, со временем может тянуться к драмам или детективам, если стал глубже смотреть на жизнь.
Психологи уже рассматривают идею использовать подобные исследования для оценки эмоционального состояния. Возможно, в будущем выбор фильма на стриминговых платформах сможет подсказывать специалистам, в каком настроении человек находится и какие ресурсы ему сейчас нужны.
Плюсы и минусы киноанализа личности
|Преимущества
|Недостатки
|Простота наблюдения за вкусами
|Результаты не универсальны
|Возможность прогнозировать эмоциональные реакции
|Вкусы могут меняться
|Полезно для HR и психологии
|Требует большой выборки
|Обогащает представления о человеке
|Не заменяет полноценное тестирование
Мифы и правда
-
Миф: любители ужастиков агрессивны.
Правда: исследование показало, что они спокойны и дружелюбны.
-
Миф: драмы выбирают только женщины.
Правда: гендерных различий не выявлено — драмы любят и мужчины.
-
Миф: комедии указывают на поверхностный характер.
Правда: юмор часто говорит о высокой эмоциональной устойчивости.
Исторический контекст
Интерес к взаимосвязи кино и психологии появился ещё в середине XX века. Учёные из Гарварда и Кембриджа пытались использовать кино как "окно в бессознательное", анализируя, как люди реагируют на сюжеты и персонажей. С развитием стримингов и больших данных эта идея получила второе дыхание — сегодня психологи и нейробиологи могут исследовать тысячи зрителей одновременно, отслеживая закономерности в их вкусах и поведении.
Три интересных факта
-
В Японии и Южной Корее ужасы предпочитают люди с высоким уровнем эмпатии — для них страх служит способом эмоциональной разрядки.
-
Любители документальных фильмов часто демонстрируют высокий уровень добросовестности и рациональности.
-
Алгоритмы Netflix уже используют модели, похожие на "Большую пятёрку", чтобы рекомендовать фильмы, совпадающие с типом личности пользователя.
